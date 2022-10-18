Надя Дорофєєва зняла новий кліп у зруйнованому росіянами будинку: відео

18 жовтня Надя Дорофєєва презентувала кліп на пісню "У твоїй душі" зі свого першого україномовного альбому "Сенси". Нову відеороботу співачка присвятила українцям, які внаслідок ворожого обстрілу втратили свію домівку, інформує Апостроф.

"Втратити дім – це одне з найтяжчих випробувань в житті. За 7 місяців повномасштабної війни в Україні знищені 140 тисяч помешкань. Понад 230 тисяч українських сімей лишилися без житла, 90 тисяч українських дітей втратили свій дім – і це лише в містах і селах, що неокуповані ворогом", - поділилася сумною статистикою зірка.

У кліпі Надя згадує, як вперше повернулася додому після 24 лютого та розповіла, які емоції тоді відчула.

"Я покидала свій дім із двома старими світшотами, спортивними штанями, курткою і кросівками , які ненавиджу... Як я тоді думала, на два тижні.. Коли вперше зайшла до будинку, гладила стіни..як у кіно. Хвилювалася, сумувала, дякувала… за все, що тут було", - поділилася Дорофєєва.

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Співачка додала, що мріє, щоб кожен українець мав змогу повернутися до своєї оселі, але росіяни продовжують знищувати будинки та руйнувати життя мирних людей.

"Скільки горя та болю тільки за останній тиждень, скільки людей втратили й продовжують втрачати свої домівки! Запоріжжя, Миколаїв, Харків та багато інших міст.. Так, ми всі намагаємось жити, але цей біль всередині не полишає – він глибоко вкоренився у буденному житті всіх українців. Неможливо мовчати, коли бачиш стільки зруйнованих життів!", - зазначила Дорофєєва.

У кліпі "У твоїй душі" співачка показала будинок, в якому більше ніколи не буде пахнути їжею і не пролунає дитячий сміх.

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя додала, що незважаючи на щоденні трагедії, українці не здаються і роблять все можливе, щоб захистити свою землю та допомогти один одному.

"Поки ворог відкрито радіє тому, що в Україні гинуть мирні люди, ми робимо все, щоб захистити свою землю. Поки ворог із захватом руйнує ракетами та дронами наші домівки та інфраструктуру, ми все відбудовуємо та зміцнюємо. Поки ворог чекає, що ми затулимо рота, опустимо руки та здамося, ми будемо ще завзятіше боротися, ще гучніше кричати про війну на весь світ, працювати, створювати, кохати, допомагати один одному, жити! Музика – це моя зброя та інструмент допомоги!", - зазначила зірка.

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva


Наталка Лавринець, Апостроф





Интересные новости
Зробимо, щоб Україна перемогла і тут: Jerry Heil номінували на музичну премію ЄвросоюзуЗробимо, щоб Україна перемогла і тут: Jerry Heil номінували на музичну премію Євросоюзу
Емілі Ратаковськи підкорила вигинами у крихітному купальнику, нічого не приховала: "Я правда заздрю"Емілі Ратаковськи підкорила вигинами у крихітному купальнику, нічого не приховала: "Я правда заздрю"
Єфросиніна зізналася, чому Монатик довго відмовлявся скласти її "іспит" на відвертість: "Зв'язано з..."Єфросиніна зізналася, чому Монатик довго відмовлявся скласти її "іспит" на відвертість: "Зв'язано з..."
Зірка "Х-Фактора" Ніколайчук вразила красою, з'явившись крупним планом: "Така класна"Зірка "Х-Фактора" Ніколайчук вразила красою, з'явившись крупним планом: "Така класна"
"Міс Україна Всесвіт 2022" Вікторія Апанасенко без макіяжу показала, як ховається під час тривоги у ванні"Міс Україна Всесвіт 2022" Вікторія Апанасенко без макіяжу показала, як ховається під час тривоги у ванні
Блок рекламы


Похожие новости
Вдягнув перуку та вуса, щоб не впізнали: чоловік позбавив життя дитини, відеоВдягнув перуку та вуса, щоб не впізнали: чоловік позбавив життя дитини, відео
Бабусю ведучого Олександра Вишневського врятували з-під завалів будинку у Києві: фотоБабусю ведучого Олександра Вишневського врятували з-під завалів будинку у Києві: фото
У Єкатеринбурзі горить склад із пластиком: що відомо, фото та відеоУ Єкатеринбурзі горить склад із пластиком: що відомо, фото та відео
Денисенко розповіла, за які кошти живе разом із сином: "Будинку немає, але..."Денисенко розповіла, за які кошти живе разом із сином: "Будинку немає, але..."
Kalush Orchestra розповіли, скільки зібрали для України в Європі та анонсували новий турKalush Orchestra розповіли, скільки зібрали для України в Європі та анонсували новий тур
Ракетний удар по Запоріжжю: з-під завалів будинку врятовано 10 людейРакетний удар по Запоріжжю: з-під завалів будинку врятовано 10 людей
"Ось цей день настав": Астаф'єва опинилася на кухні з Бідняковим та зняла нове шоу"Ось цей день настав": Астаф'єва опинилася на кухні з Бідняковим та зняла нове шоу
Дорофєєва дорікнула Ілона Маска, який відзначився новим постом про Україну: "Як тобі таке..."Дорофєєва дорікнула Ілона Маска, який відзначився новим постом про Україну: "Як тобі таке..."
Донька Моніки Беллуччі у пеньюарі та діамантах знялася в ефектній фотосесіїДонька Моніки Беллуччі у пеньюарі та діамантах знялася в ефектній фотосесії
Надя Дорофєєва у напівпрозорих міні-шортах та кроп-топі показала, якою її вдома бачить КацурінНадя Дорофєєва у напівпрозорих міні-шортах та кроп-топі показала, якою її вдома бачить Кацурін
Последние новости
Подгружаем последние новости