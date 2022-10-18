Надя Дорофєєва зняла новий кліп у зруйнованому росіянами будинку: відео

18 жовтня Надя Дорофєєва презентувала кліп на пісню "У твоїй душі" зі свого першого україномовного альбому "Сенси". Нову відеороботу співачка присвятила українцям, які внаслідок ворожого обстрілу втратили свію домівку, інформує Апостроф .

"Втратити дім – це одне з найтяжчих випробувань в житті. За 7 місяців повномасштабної війни в Україні знищені 140 тисяч помешкань. Понад 230 тисяч українських сімей лишилися без житла, 90 тисяч українських дітей втратили свій дім – і це лише в містах і селах, що неокуповані ворогом", - поділилася сумною статистикою зірка.

У кліпі Надя згадує, як вперше повернулася додому після 24 лютого та розповіла, які емоції тоді відчула.

"Я покидала свій дім із двома старими світшотами, спортивними штанями, курткою і кросівками , які ненавиджу... Як я тоді думала, на два тижні.. Коли вперше зайшла до будинку, гладила стіни..як у кіно. Хвилювалася, сумувала, дякувала… за все, що тут було", - поділилася Дорофєєва.

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Співачка додала, що мріє, щоб кожен українець мав змогу повернутися до своєї оселі, але росіяни продовжують знищувати будинки та руйнувати життя мирних людей.

"Скільки горя та болю тільки за останній тиждень, скільки людей втратили й продовжують втрачати свої домівки! Запоріжжя, Миколаїв, Харків та багато інших міст.. Так, ми всі намагаємось жити, але цей біль всередині не полишає – він глибоко вкоренився у буденному житті всіх українців. Неможливо мовчати, коли бачиш стільки зруйнованих життів!", - зазначила Дорофєєва.

У кліпі "У твоїй душі" співачка показала будинок, в якому більше ніколи не буде пахнути їжею і не пролунає дитячий сміх.

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя додала, що незважаючи на щоденні трагедії, українці не здаються і роблять все можливе, щоб захистити свою землю та допомогти один одному.

"Поки ворог відкрито радіє тому, що в Україні гинуть мирні люди, ми робимо все, щоб захистити свою землю. Поки ворог із захватом руйнує ракетами та дронами наші домівки та інфраструктуру, ми все відбудовуємо та зміцнюємо. Поки ворог чекає, що ми затулимо рота, опустимо руки та здамося, ми будемо ще завзятіше боротися, ще гучніше кричати про війну на весь світ, працювати, створювати, кохати, допомагати один одному, жити! Музика – це моя зброя та інструмент допомоги!", - зазначила зірка.

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva