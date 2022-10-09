Сара Джесіка Паркер показала стильний осінній образ в джинсовому комбінезоні

Зірка серіалу "Секс у великому місті" та другого його сезону під назвою "І просто так" Сара Джесіка Паркер зараз знаходиться у Нью-Йорку. У Мережі з'явилися фото головної героїні Кері Бредшоу зі знімального майданчика нової частини серіалу. Там вона була помічена зі своєю колегою зі зйомок Крістін Девіс (Шарлотта). Фанати, звичайно ж, оцінили образ свого кумира.

Джинсовий комбінезон та клатч у формі голуба: Сара Джесіка Паркер показала стильний осінній образ на зйомках нового сезону культового серіалу

Для 57-річної актриси стилісти підібрали сірий джинсовий комбінезон Converted Closet мішкуватого крою, а також сандалії Dior Extreme Gladiator у тому самому стилі, в якому вона носила взуття у фільмах "Секс у великому місті". Під чорні сандалії Сара Джесіка Паркер одягла білі шкарпетки, що трохи несподівано.

Джинсовий комбінезон та клатч у формі голуба: Сара Джесіка Паркер показала стильний осінній образ на зйомках нового сезону культового серіалу

Головна родзинка образу Сари Джесікі Паркер - клатч у формі голуба бренду JW Anderson Pigeon, надрукований на 3D-принтері. Вартість такого аксесуару – 890 доларів. Сумка спроектована так, що під крилом птиці розташований отвір, куди легко можна вмістити телефон, помаду і навіть дзеркальце.

Відомо, що прем'єра другого сезону серіалу "І просто так" очікується наприкінці 2022 або на початку 2023 року.

Раніше повідомлялося, що 57-річна американська актриса Сара Джесіка Паркер здійснила рідкісний вихід зі своїми дочками-двійнятами.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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