Ракетний удар по Запоріжжю: з-під завалів будинку врятовано 10 людей

Рятувальна операція досі триває.

Ракетний удар по Запоріжжю: з-під завалів будинку врятовано 10 людей
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У Запоріжжі рятувальники витягли з-під завалів будинку, в яких влучила ракета вночі у неділю, 9 жовтня, 10 людей, інформує ДСНС.

"Силами співробітників ДСНС врятовано 10 осіб. До проведення аварійно-рятувальних робіт та пошуку постраждалих окрім екстрених і спеціальних служб залучили добровольців формувань цивільного захисту, кінологів та собак", - йдеться в повідомленні.

Рятувальна операція досі триває.


Анна Конюченко, ZN.ua





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