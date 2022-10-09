Ракетний удар по Запоріжжю: з-під завалів будинку врятовано 10 людей

У Запоріжжі рятувальники витягли з-під завалів будинку, в яких влучила ракета вночі у неділю, 9 жовтня, 10 людей, інформує ДСНС.

"Силами співробітників ДСНС врятовано 10 осіб. До проведення аварійно-рятувальних робіт та пошуку постраждалих окрім екстрених і спеціальних служб залучили добровольців формувань цивільного захисту, кінологів та собак", - йдеться в повідомленні.

Рятувальна операція досі триває.