Дочка Моніки Беллуччі у сукні з декольте до талії викликала фурор на нових фото

Діва Кассель виросла неймовірно красивою дівчиною – копією своєї зіркової матусі Моніки Беллуччі, і з сильним сексуальним магнетизмом та харизмою як у відомого батька Венсана Касселя. Завдяки цьому, ну і напевно впливу батьків, вона закріпилася в модельному бізнесі.

У сукні з декольте до талії: 18-річна дочка Моніки Беллуччі викликала фурор на нових фото

18-річна донька Моніки Беллуччі та Венсана Касселя стала обличчям нової колекції прикрас престижного бренду Cartier та знялася в ефектній фотосесії.

З шанувальниками в особистому обліковому записі в Інстаграм Діва Кассель поділилася новими знімками, розповівши, що прикрасила обкладинку люксового видання Bilan Luxe. У ході фотосесії дівчина змінила кілька приголомшливих образів – один кращий за інший.

Особливу увагу привернули фото із гарного приміщення з білими стінами, високою стелею, великими вікнами, шовковими фіранками, золотими свічниками, раритетними меблями та картинами.

У сукні з декольте до талії: 18-річна дочка Моніки Беллуччі викликала фурор на нових фото

У кадрі донька Моніки Беллуччі постала у довгій сукні теплого білого відтінку з плісованим верхом та глибоким V-подібним декольте, яке діставало прямо до талії. Ключиці та витончену шию Діви прикрасило важке масивне кольє з діамантами та зеленим дорогоцінним камінням, а у вухах висіли сережки з комплекту.

У сукні з декольте до талії: 18-річна дочка Моніки Беллуччі викликала фурор на нових фото

Стилісти залишили волосся 18-річної моделі розпущеним, зробивши його рівним, а в макіяжі злегка підкреслили очі за допомогою чорного олівця, зосередившись на природній красі доньки італійської актриси та французького актора.

Нагадаємо, 18-річна донька Моніки Беллуччі у пеньюарі та діамантах знялася в ефектній фотосесії.


Анастасия Березовская, Тудей





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