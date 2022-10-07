"Дуже важко спочатку": Ткач розповів про трагедію в «Лізі сміху» і чим зараз займається Квартал 95

Артист "Квартал 95" Юрій Ткач розповів, де тепер вони виступають і яка трагедія прийшла до команди проекту "Ліга сміху".

Так, за словами Ткача, з початку повномасштабного військового вторгнення рф в Україну «Квартал 95» вже дав більше 140 концертів для українських захисників.

«Це підтримка дл наших хлопців і дівчат, наших захисників. І вона дуже потрібна… Дуже важко спочатку було, томущо ми не знали, що робити, як робити, а потім я побачив, що потрібна звичайна розмова, звичайна підтримка: обійняти, сфотографуватись, сказати кілька слів. Всюди хлопці і дівчата з посмішками зустрічають, і мені здається, що гумору є місце, без нього ніяк», - підкреслив Ткач в інтерв'ю ЖВЛ.

Артист зізнається, що найважче «кварталівцям» жартується у шпиталях.

«Обіймаєш людину, а в неї апарат Ілізарова і він каже : «Нічо-нічо, нормально», або дівчинка підходить, а в неї з ніжкою проблема, або з рукою, або без ніжки чи без ручки. Кожному бійцю дивишся в очі і розумієш, що в нього своя історія, своя сім’я, і це як Всесвіт», - розповів Юрій Ткач.

Звикнути до війни, каже Ткач, неможливо, а навчитися з нею жити дуже складно.

«В нас зовсім недавно хлопець з «Ліги сміху» пішов з життя... Я думаю, що ця історія – вона ще не закінчилась. До цього ніяк не можна звикнути, це не можна прийняти, це шокує», - зізнався артист «Квартал 95».