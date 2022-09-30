Кіркоров сказав нічого не говорити: Потап вперше розкрив, чому Ані Лорак мовчить про війну

Ані Лорак родом із Чернівців, але навіть повномасштабне вторгнення РФ та жахливі військові злочини росіян не змогли змусити її висловитися на підтримку України. Співачка вважає, що музика - поза політикою, а критика її боягузливого мовчання про війну - "брудні політичні ігри", інформує Апостроф.

Фото: facebook.com/AniLorak

Олексій Потапенко (Потап) вперше розповів, чому Лорак не засудила дії Росії, де давно жила та працювала. Виявляється, мовчати їй порадив путініст Філіп Кіркоров. Про це виконавиця особисто сказала Насті Каменських, яка закликала її стати на бік України.

"Настя їй каже: "Ну скажи хоч щось, напиши "ні війні". На що співачка із Чернівців їй відповіла: "Мені Кіркоров сказав нічого не говорити. Я все розумію. Він сказав думати на два роки вперед, тому не треба мене задовбувати". На це моя дружина сказала: "Ти не маєш права називатись більше українкою", - поділився Потап.

Нагадаємо, що Філіп Кіркоров довго відмовчувався про війну, але остаточно став на бік військових злочинців. Він їздив до Криму підтримувати поранених окупантів, називав їх героями та схвалював дії свого уряду.


Наталка Лавринець, Апостроф





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