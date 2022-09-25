Звільнений із полону боєць "Азова" освідчився коханій: фото та відео

Військовослужбовець полку "Азов" Лев Пашко, який був нещодавно звільнений з російського полону, освідчився своїй коханій дівчині, інформує Апостроф .

Зворушливе відео оприлюднила прес-служба Національної гвардії України.

Військовослужбовць з позивним "Хорус" одразу після звільнення з полону освідчився своїй дівчині Діані. Зворушливу пропозицію Лев Пашко зробив у палаті госпіталю, де нині проходить лікування.

Діана у коментарі виданню "Українська правда" зазначила , що "Хорус" вперше освідчився 30 березня, коли тримав оборону Маріуполя від ЗС РФ .

Сказав: "Ти там плануй, а я тут розберусь". Коли він лежав з пораненням на "Азовсталі", ми навіть обирали місце проведення весілля. Я знала, що він повернеться. Він обіцяв. А обіцянки Лев стримує. Чути його бархатний голос вперше за стільки часу було справжнім святом. Ми поїхали до нього разом з рідними, він так посміхався нам, нарешті можна було видихнути", - зазначила Діана і додала, що впродовж чотирьох місяців чекала на дзвінок зі словами "Мене обміняли".

За словами дівчину, каблучку у госпіталь принесла мати Лева. Попри свою травму, військовослужбовець з позивним "Хорус" став на коліно і попросив її руки. Під час зворушливої події також були присутні побратими Лева.

Захокані планують одружитися у госпіталі через 1-2 тижні.

Лев Пашко - 22-річний військовослужбовець полку спецпризначення "Азов". Указом президента України від 25 березня 2022 року "Хоруса" було нагороджено орденом Богдана Хмельницького III ступеня, а трохи пізніше йому було присвоєно чергове військове звання "лейтенант".17 квітня указом президента Леву присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка".