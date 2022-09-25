Звільнений із полону боєць "Азова" освідчився коханій: фото та відео

Військовослужбовець полку "Азов" Лев Пашко, який був нещодавно звільнений з російського полону, освідчився своїй коханій дівчині, інформує Апостроф.

Зворушливе відео оприлюднила прес-служба Національної гвардії України.

Військовослужбовць з позивним "Хорус" одразу після звільнення з полону освідчився своїй дівчині Діані. Зворушливу пропозицію Лев Пашко зробив у палаті госпіталю, де нині проходить лікування.

Діана у коментарі виданню "Українська правда" зазначила, що "Хорус" вперше освідчився 30 березня, коли тримав оборону Маріуполя від ЗС РФ.

Сказав: "Ти там плануй, а я тут розберусь". Коли він лежав з пораненням на "Азовсталі", ми навіть обирали місце проведення весілля. Я знала, що він повернеться. Він обіцяв. А обіцянки Лев стримує. Чути його бархатний голос вперше за стільки часу було справжнім святом. Ми поїхали до нього разом з рідними, він так посміхався нам, нарешті можна було видихнути", - зазначила Діана і додала, що впродовж чотирьох місяців чекала на дзвінок зі словами "Мене обміняли".

За словами дівчину, каблучку у госпіталь принесла мати Лева. Попри свою травму, військовослужбовець з позивним "Хорус" став на коліно і попросив її руки. Під час зворушливої події також були присутні побратими Лева.

Захокані планують одружитися у госпіталі через 1-2 тижні.

Лев Пашко - 22-річний військовослужбовець полку спецпризначення "Азов". Указом президента України від 25 березня 2022 року "Хоруса" було нагороджено орденом Богдана Хмельницького III ступеня, а трохи пізніше йому було присвоєно чергове військове звання "лейтенант".17 квітня указом президента Леву присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка".


Богдан Соловйов, Апостроф





Интересные новости
Вже не бальні танці: Влад Яма показав, чим займається після переїзду до АмерикиВже не бальні танці: Влад Яма показав, чим займається після переїзду до Америки
Найбагатша співачка України стривожила зі змією в руці: "Серце стислося від побаченого"Найбагатша співачка України стривожила зі змією в руці: "Серце стислося від побаченого"
Підопічна Балана з "Голосу країни" після зізнання про онкологію вразила новими кадрами: "Зараз, коли увесь..."Підопічна Балана з "Голосу країни" після зізнання про онкологію вразила новими кадрами: "Зараз, коли увесь..."
"Дзвонили в "швидку", але приймати виклик вони відмовилися": у Дніпрі жінка померла посеред вулиці"Дзвонили в "швидку", але приймати виклик вони відмовилися": у Дніпрі жінка померла посеред вулиці
Колишня дівчина Ілона Маска зробила пластику та показала своє обличчя у синцяхКолишня дівчина Ілона Маска зробила пластику та показала своє обличчя у синцях
Блок рекламы


Похожие новости
У звільненої з полону Мар'яни Мамонової народилася дитина: історія військового медикаУ звільненої з полону Мар'яни Мамонової народилася дитина: історія військового медика
Дочка Олени Кравець знялася топлес: відверті фото дівчиниДочка Олени Кравець знялася топлес: відверті фото дівчини
Син Ілона Маска змінив стать: у Мережі потрапили його фото в новому образіСин Ілона Маска змінив стать: у Мережі потрапили його фото в новому образі
Дружина ведучого "Холостяка" Решетника показала чоловіка-красеня у вишиванці: фотоДружина ведучого "Холостяка" Решетника показала чоловіка-красеня у вишиванці: фото
Молодша дочка Моніки Беллуччі більше схожа на маму, ніж старша сестра: рідкісні фото Леоні КассельМолодша дочка Моніки Беллуччі більше схожа на маму, ніж старша сестра: рідкісні фото Леоні Кассель
"Що може бути ціннішим": Могилевська з валізами в руках вразила одкровенням, фото"Що може бути ціннішим": Могилевська з валізами в руках вразила одкровенням, фото
"Бунтарка": Квіткова з "Холостяка" після елегантних образів вбралася у "балахон", фото"Бунтарка": Квіткова з "Холостяка" після елегантних образів вбралася у "балахон", фото
У Києві люди "здуріли" через McDonalds - вже підключилися перекупники: фотоУ Києві люди "здуріли" через McDonalds - вже підключилися перекупники: фото
Тіна Кароль показала фото своєї улюблениці Джавеліни та засвітила інтер'єр будинку під КиєвомТіна Кароль показала фото своєї улюблениці Джавеліни та засвітила інтер'єр будинку під Києвом
У Києві вночі пронісся ураганний вітер: фото та відео наслідківУ Києві вночі пронісся ураганний вітер: фото та відео наслідків
Последние новости
Подгружаем последние новости