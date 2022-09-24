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2022-09-24
Двоє грибників підірвалися на мінах у Харківській області
Голова ОВА закликав жителів не відвідувати ліси через велику кількість мін, інформує
© ZN.UA
В Ізюмському та Чугуївськом районах Харківської області двоє чоловіків підірвалися на мінах у лісі, заявив голова ОВА Олег Синєгубов.
"В Чугуївському районі поранення отримав 45-річний чоловік. Він підірвався на міні під час збору грибів. Аналогічний нещасний випадок трапився з 24-річним мешканцем Ізюмського району, який також збирав гриби", - наголосив Синєгубов у
Синєгубов закликав жителів не відвідувати ліси через велику кількість мін та нерозірваних боєприпасів.
Анна Конюченко, ZN.ua