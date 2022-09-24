Двоє грибників підірвалися на мінах у Харківській області

Голова ОВА закликав жителів не відвідувати ліси через велику кількість мін, інформує ZN.ua.

Двоє грибників підірвалися на мінах у Харківській області
© ZN.UA

В Ізюмському та Чугуївськом районах Харківської області двоє чоловіків підірвалися на мінах у лісі, заявив голова ОВА Олег Синєгубов.

"В Чугуївському районі поранення отримав 45-річний чоловік. Він підірвався на міні під час збору грибів. Аналогічний нещасний випадок трапився з 24-річним мешканцем Ізюмського району, який також збирав гриби", - наголосив Синєгубов у Telegram.

Синєгубов закликав жителів не відвідувати ліси через велику кількість мін та нерозірваних боєприпасів.


Анна Конюченко, ZN.ua





Интересные новости
Вже не бальні танці: Влад Яма показав, чим займається після переїзду до АмерикиВже не бальні танці: Влад Яма показав, чим займається після переїзду до Америки
Найбагатша співачка України стривожила зі змією в руці: "Серце стислося від побаченого"Найбагатша співачка України стривожила зі змією в руці: "Серце стислося від побаченого"
Підопічна Балана з "Голосу країни" після зізнання про онкологію вразила новими кадрами: "Зараз, коли увесь..."Підопічна Балана з "Голосу країни" після зізнання про онкологію вразила новими кадрами: "Зараз, коли увесь..."
"Дзвонили в "швидку", але приймати виклик вони відмовилися": у Дніпрі жінка померла посеред вулиці"Дзвонили в "швидку", але приймати виклик вони відмовилися": у Дніпрі жінка померла посеред вулиці
Колишня дівчина Ілона Маска зробила пластику та показала своє обличчя у синцяхКолишня дівчина Ілона Маска зробила пластику та показала своє обличчя у синцях
Блок рекламы


Похожие новости
У Київській області захворюваність на COVID-19 зросла більше ніж на 40% за тижденьУ Київській області захворюваність на COVID-19 зросла більше ніж на 40% за тиждень
Еліна Світоліна показала, як виглядає на останніх термінах вагітностіЕліна Світоліна показала, як виглядає на останніх термінах вагітності
Потужний вибух у Єревані: вже двоє загиблих та 60 пораненихПотужний вибух у Єревані: вже двоє загиблих та 60 поранених
На популярному курорті двоє людей підірвалися на міні: що відомо про трагедіюНа популярному курорті двоє людей підірвалися на міні: що відомо про трагедію
Світ має визнати тероризм: двоє членів команди Олі Цибульської постраждали внаслідок удару по ВінниціСвіт має визнати тероризм: двоє членів команди Олі Цибульської постраждали внаслідок удару по Вінниці
На Одещині двоє відпочиваючих підірвалися на міні під час запливу в мореНа Одещині двоє відпочиваючих підірвалися на міні під час запливу в море
Під час розбору завалів ТРЦ у Кременчуці стався зсув плити: постраждали двоє рятувальниківПід час розбору завалів ТРЦ у Кременчуці стався зсув плити: постраждали двоє рятувальників
Стрілянина в Осло: чоловік відкрив вогонь у нічному клубі, двоє людей загинулиСтрілянина в Осло: чоловік відкрив вогонь у нічному клубі, двоє людей загинули
У Чернівецькій області чоловік жорстоко вбив павича. Йому загрожує до 8 років тюрмиУ Чернівецькій області чоловік жорстоко вбив павича. Йому загрожує до 8 років тюрми
У Харківській області на міні підірвався автомобіль із сім\'єю: одна людина загинулаУ Харківській області на міні підірвався автомобіль із сім\'єю: одна людина загинула
Последние новости
Подгружаем последние новости