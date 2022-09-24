Двоє грибників підірвалися на мінах у Харківській області

В Ізюмському та Чугуївськом районах Харківської області двоє чоловіків підірвалися на мінах у лісі, заявив голова ОВА Олег Синєгубов.

"В Чугуївському районі поранення отримав 45-річний чоловік. Він підірвався на міні під час збору грибів. Аналогічний нещасний випадок трапився з 24-річним мешканцем Ізюмського району, який також збирав гриби", - наголосив Синєгубов у Telegram.

Синєгубов закликав жителів не відвідувати ліси через велику кількість мін та нерозірваних боєприпасів.