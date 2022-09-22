Джолі в масці та похмурому образі засвітилася в Пакистані: "Її візит проллє світло на..."

Популярна актриса Анджеліна Джолі вирушила до постраждалої через повінь країни.

Як повідомляє Politeka.net, Анджеліна Джолі вже багато років є послом доброї волі Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців, тому нерідко вирушає з різними поїздками. Цього разу артистка вирушила до Пакистану, який постраждав від повені.

Women in the village Ibrahim Chandio, Daddu Sindh recounted to Angelina some of the horrors they face.



Simple needs like food, water, medical attention are not being met. (2/4) pic.twitter.com/GKnyERZlwH — IRC - International Rescue Committee (@RESCUEorg) September 20, 2022

«Анджеліна Джолі приїжджає, щоб засвідчити та зрозуміти ситуацію, а також почути від людей, які безпосередньо постраждали, про їхні потреби та кроки щодо запобігання таким стражданням у майбутньому… IRC сподівається, що її візит проллє світло на це питання і спонукає міжнародне співтовариство" , – сказано у повідомленні в мережі.

Зазначимо, такі поїздки для артистки не новинка і сама вона навіть без робочих поїздок їздить багатьма країнами підтримати громадян.

Раніше в мережі почала обговорювати минуле артистки, нібито Джолі у 2005 році навмисне передала журналістам місце побачення з американським актором Бредом Піттом. Це було нібито необхідно для того, щоб зруйнувати його шлюб із американською колегою Дженніфер Еністон.

Таблоїд зазначає, що Джолі вирішила виставити напоказ їхній таємний з Піттом роман на той момент. Після того, як Еністон розлучилася з чоловіком, Джолі повідомила про те, що вагітна від актора.