Майже у всій Одесі та області через аварію пропало світло: що відомо на даний момент

Національна комісія покарала ДТЕК в Одесі за порушення графіків відключень під час дефіциту електроенергії, а вранці у суботу, 4 лютого, сталася друга за останню добу масштабна аварія на підстанції НЕК "Укренерго" в Одеській області через що значна частина міста та області залишились без світла.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці ДТЕК Одеські електромережі, інформує Апостроф.

"У зв'язку з цим Одеса та частина Одеського району тимчасово знеструмлені. Енергетики докладають максимум зусиль, щоб живити об'єкти критичної інфраструктури. Фахівці НЕК Укренерго усувають аварію. Електропостачання буде відновлено одразу після завершення робіт", - йдеться в повідомленні.

Без світла залишилися Приморський, Малиновський та Суворівський райони Одеси й частина Одеського району.

У зв'язку з відсутністю електропостачання в Одесі перестали курсувати трамваї та тролейбуси, повідомили в КП "Одесміськелектротранс".

Місцеві Telegram-канали публікують фото та відео з місця інциденту.

Раніше "Апостроф" розповідав, як відключають світло 4 лютого у Києві та області.
Олена Руденко, Апостроф





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