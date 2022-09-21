Колишня дівчина Ілона Маска зробила пластику та показала своє обличчя у синцях

Ілон Маск відомий на весь світ не лише як найбагатша людина планети, підкорювач космосу та успішний інженер. Його бурхливе особисте життя так само не раз ставало надбанням громадськості.

Колишня дівчина Ілона Маска зробила пластику та показала своє обличчя у синцях

Декілька років 51-річний американський підприємець, засновник SpaceX і Tesla зустрічався з 34-річною неординарною канадською співачкою Граймс, справжнє ім'я якої Клер Еліс Буше. У шлюбі пара ніколи не була, але вони мають двох дітей. У травні 2020 року на світ з'явився їхній син Екс Еш Ей-Твелв, а у вересні 2021 року за допомогою сурогатного материнства народилася їхня дочка Екза Дарк Сайдеріл.

Навіть після розлучення до співачки Граймс є підвищена увага ЗМІ. Нещодавно зі своїми шанувальниками виконавиця поділилася кадрами після пластичної операції. Вона не стала уточнювати, що саме зробила, але вигляд у неї виснажений.

Колишня дівчина Ілона Маска зробила пластику та показала своє обличчя у синцях
На фото у колишньої дівчини Ілона Маска перебинтоване обличчя, на голові одягнена щільна шапочка, а на обличчі тейпи. Граймс зовсім не схожа на себе, у неї розпухло обличчя, губи, ніс, а на очах видніються синці.
Колишня дівчина Ілона Маска зробила пластику та показала своє обличчя у синцях
Про те, яку операцію провели зірці, невідомо. Проте фанати гадають, що артистка зробила собі ельфійські вуха. Річ у тому, що колишня Ілона Маска дуже захоплюється казковою культурою і часто позує перед камерою в образах ельфів із накладними гострими вушками.

Нагадаємо, Зак Ефрон злякав зовнішнім виглядом після чуток про невдалу пластичну операцію: "Що у нього з обличчям?"


Анастасия Березовская, Тудей





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