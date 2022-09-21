Найбагатша співачка України стривожила зі змією в руці: "Серце стислося від побаченого"
Відома артистка Камалія, яку вважають найбагатшою співачкою України, позувала зі змій у руці.
Как сообщает Politeka.net, необычное видео артистка выложила у себя в Инстаграм.
Украинская исполнитеца Камалия, которая благодаря мужу-миллиардеру Мохаммаду Захуру считается самой богатой певицей Украины, взяла в руки маленького ужа
«Уже боитесь? Он такой хорошенький. Ужик скажи, привет. Я их не боюсь, у меня уже жили», - рассказала Камалия на видео.
После этого она положила змею на травку, погладила ее и отпустила.
Пользователи сети откликнулись на видео артистки различными комментариями.
"Люблю змей, они прекрасны",
" Камалия... дорогая! Помните, что ваш украинский прекрасен...",
"У меня сердце сжалось от увиденного на видео ?. Очень их боюсь?",
"Треба не вужій боятися, а людей???",
"Українські жінки не тільки найкрасивіші, а й найсміливіші ??",
"Жах, я б не змогла",
"Тож не боюся вуж. Легко можу в руки взяти. Ось миша, це жах для мене", - пишуть у мережі.