Найбагатша співачка України стривожила зі змією в руці: "Серце стислося від побаченого"

Найбагатша співачка України стривожила зі змією в руці: "Серце стислося від побаченого"

Відома артистка Камалія, яку вважають найбагатшою співачкою України, позувала зі змій у руці.

Как сообщает Politeka.net, необычное видео артистка выложила у себя в Инстаграм.

Украинская исполнитеца Камалия, которая благодаря мужу-миллиардеру Мохаммаду Захуру считается самой богатой певицей Украины, взяла в руки маленького ужа

«Уже боитесь? Он такой хорошенький. Ужик скажи, привет. Я их не боюсь, у меня уже жили», - рассказала Камалия на видео.

После этого она положила змею на травку, погладила ее и отпустила.

Пользователи сети откликнулись на видео артистки различными комментариями.

"Люблю змей, они прекрасны",

" Камалия... дорогая! Помните, что ваш украинский прекрасен...",

"У меня сердце сжалось от увиденного на видео ?. Очень их боюсь?",

"Треба не вужій боятися, а людей???",

"Українські жінки не тільки найкрасивіші, а й найсміливіші ??",

"Жах, я б не змогла",

"Тож не боюся вуж. Легко можу в руки взяти. Ось миша, це жах для мене", - пишуть у мережі.


Ирина Юрченко, politeka.net





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