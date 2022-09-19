Першого хворого на віспу мавп в Україні госпіталізували

Перший виявлений в Україні пацієнт із ідентифікованим захворюванням на віспу мавп має легкий перебіг захворювання, проте був госпіталізований для перестраховки, заявив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін під час брифінгу у понеділок.

«Тут йдеться про те, як і у випадку з першими інфікованими коронавірусом, що це важливо для лікарів – розуміти, який перебіг має захворювання, симптоматику, методи лікування. Госпіталізувати пацієнта було вирішено саме з цієї причини», - зазначив він.

При цьому у МОЗ заявили, що не будуть називати місце реєстрації випадку захворювання, аби повністю забезпечити комфорт пацієнта та уникнути цькування.

Кузін зазначив, що в липні в Україну було доставлено 5000 ПЛР-тестів для діагностики віспи мавп, тож є можливість виявляти захворювання в кожному з регіонів.

«У випадку, якщо людину спостерігає в себе схожі на віспу мавп симптоми: висипку у вигляді пухирців, зокрема на обличчі, температуру, головний біль тощо, варто звернутись за медичною допомогою, використовуючи засоби протиепідемічного захисту (захисну маску, рукавички тощо), щоб не заразити інших», - рекомендував він.

При цьому санлікар додав, що іноді у людей спочатку з’являється висип, а потім – інші симптоми захворювання. В цілому хвороба, зазвичай, триває від двох до чотирьох тижнів.

«Наразі передумов для значного поширення цього захворювання немає», - запевнив Кузін та додав, що необхідності у вакцинації проти мавпячої віспи в Україні наразі немає, «зважаючи на низьку ймовірність подальшого поширення цього захворювання».