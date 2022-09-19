Улюблена поні королеви Єлизавети ІІ попрощалася зі своєю господинею: зворушливе фото

Королева Єлизавета ІІ завжди любила коней і продовжувала виїжджати на прогулянки верхи до самої своєї смерті у віці 96 років. Улюбленицею покійної голови престолу була чорна поні Емма, яку привели на прощання з королевою в день її похорону у Віндзорі.

Фото: The Royal Family Channel

Емма - невелика чорна конячка породи фелл. У віці 24 років вона залишалася вірною верховою поні королеви. На знаменитому знімку, зробленому в саду Віндзорського палацу, Її Величність розмірено ходить верхи на Еммі, а сама тварина зацікавлено дивиться в камеру, інформує Апостроф .

Фото: Getty Images

Поки невідомо, кому Єлизавета ІІ заповідала доглядати свою улюбленицю, а ось коргі королеви переїхали до її сина принца Ендрю та колишньої невістки, герцогині Сари Йоркської. Саме вони свого часу подарували голові престолу цих собак.