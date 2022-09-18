Нова напасть обрушилася на Україну, кадри: підтоплено будинки, повалено дерева

Негода, яка насунула на захід України, на Прикарпатті спричинила підтоплення ділянок житлового сектору в Івано-Франківську, Коломиї і Городенці.

Як повідомили в обласному управлінні ДСНС, в обласному центрі рятувальники мусили відкачувати воду з 10 гаражних приміщень на вулицях Любачівського, Миру та Калуське шосе.

Згідно з опублікованими фото, підтопленими виявилися і городи людей.

Інші рятувальники тим часом надавали допомогу по розрізанню повалених внаслідок негоди дерев, що впали на проїжджу частину доріг.

Для ліквідації наслідків ускладнення погодних умов залучено 22 рятувальники та 6 спецавтомобілів.