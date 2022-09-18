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2022-09-18
Нова напасть обрушилася на Україну, кадри: підтоплено будинки, повалено дерева
Негода, яка насунула на захід України, на Прикарпатті спричинила підтоплення ділянок житлового сектору в Івано-Франківську, Коломиї і Городенці.
Згідно з опублікованими фото, підтопленими виявилися і городи людей.
Інші рятувальники тим часом надавали допомогу по розрізанню повалених внаслідок негоди дерев, що впали на проїжджу частину доріг.
Для ліквідації наслідків ускладнення погодних умов залучено 22 рятувальники та 6 спецавтомобілів.
Алексей Ионов, politeka.net