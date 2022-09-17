У Туреччині помер найвідоміший український злодій у законі "Антик" - ЗМІ

У Туреччині помер найвідоміший український злодій у законі Антимос Кухілава, відомий за прізвиськом "Антимос", "Антик" та "Дідусь". Його не стало 15 вересня, інформує Апостроф.

Про це довідалося видання Dетектив-Info у поінформованих джерел.

Кримінальний авторитет Кухілава з так званого "сухумського клану" помер в одній із лікарень Анталії, йому було 65 років. За півтора року до цього йому зробили складну операцію. Причиною смерті називають загальне погіршення стану здоров'я, зазначив неназваний співрозмовник видання.

"Це не афішувалося, але десь півтора року тому "Антик" був госпіталізований, йому робили операцію з видалення кісти в голові. Плюс суттєво давались взнаки інші болячки", - розповіло джерело.

16 вересня віддали шану померлому прямо в медзакладі його знайомі та близькі.

Церемонія прощання та поховання злочинця запланована на 19 вересня. Його тіло мають відправити на етнічну Батьківщину.

Кухілава народився в Абхазії в 1956 році, був засуджений. У 1990-х- на початку 2000-х років, проживаючи в Одесі і вважався одним із найбільш впливових "злодіїв у законі" в Україні.

У 2021 році Антимоса Кухілаву внесли у перелік кримінальних елементів, щодо яких застосовано санкції Ради нацбезпеки та оборони, під №554. Ці обмеження "злодій в законі" не оскаржував у суді.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





Интересные новости
Тополя з "Антитіла" дізнався про бажання дружини Alyosha піти на фронт: "Я знаю, що вона смілива і..."Тополя з "Антитіла" дізнався про бажання дружини Alyosha піти на фронт: "Я знаю, що вона смілива і..."
Екс-дружина Дзідзьо зачарувала виглядом у "невидимому" вбранні: фотоЕкс-дружина Дзідзьо зачарувала виглядом у "невидимому" вбранні: фото
Мадонна заявила про новий роман із 23-річним афроамериканцемМадонна заявила про новий роман із 23-річним афроамериканцем
Зірка "Х-Фактора" Ніколайчук задерла блузу, вразивши українців: "Так тримати"Зірка "Х-Фактора" Ніколайчук задерла блузу, вразивши українців: "Так тримати"
Ольга Сумська показала, як виглядала 30 років тому, рідкісні кадри: "Майже не змінилася"Ольга Сумська показала, як виглядала 30 років тому, рідкісні кадри: "Майже не змінилася"
Блок рекламы


Похожие новости
Помер режисер Жан-Люк Годар - легенді французького кіно був 91 рікПомер режисер Жан-Люк Годар - легенді французького кіно був 91 рік
На Запоріжжі у черзі на виїзд з непідконтрольної території померла жінкаНа Запоріжжі у черзі на виїзд з непідконтрольної території померла жінка
Молода переселенка з Маріуполя померла від сказу у БердичевіМолода переселенка з Маріуполя померла від сказу у Бердичеві
Помер автор графіті "Поцілунок Брежнєва" з Берлінської стіниПомер автор графіті "Поцілунок Брежнєва" з Берлінської стіни
Після тривалої хвороби помер відомий український диригент Ігор ПалкінПісля тривалої хвороби помер відомий український диригент Ігор Палкін
Зірка фільму "Бріолін" Олівія Ньютон-Джон померла після 30-річної боротьби з ракомЗірка фільму "Бріолін" Олівія Ньютон-Джон померла після 30-річної боротьби з раком
Пройшов Іловайськ та Широкине: на війні загинув відомий український боєцьПройшов Іловайськ та Широкине: на війні загинув відомий український боєць
"Наш тато наполіг": Денисенко з "Кріпосної" відпочивала в Туреччині, доки чоловік воює, фото"Наш тато наполіг": Денисенко з "Кріпосної" відпочивала в Туреччині, доки чоловік воює, фото
"Чому ви не говорите російською": у Туреччині виселили росіянина за образу українок"Чому ви не говорите російською": у Туреччині виселили росіянина за образу українок
За війну в Україні: поляки влаштували російським туристам "теплий прийом" у ТуреччиніЗа війну в Україні: поляки влаштували російським туристам "теплий прийом" у Туреччині
Последние новости
Подгружаем последние новости