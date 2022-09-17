У Туреччині помер найвідоміший український злодій у законі "Антик" - ЗМІ

У Туреччині помер найвідоміший український злодій у законі Антимос Кухілава, відомий за прізвиськом "Антимос", "Антик" та "Дідусь". Його не стало 15 вересня, інформує Апостроф .

Про це довідалося видання Dетектив-Info у поінформованих джерел.

Кримінальний авторитет Кухілава з так званого "сухумського клану" помер в одній із лікарень Анталії, йому було 65 років. За півтора року до цього йому зробили складну операцію. Причиною смерті називають загальне погіршення стану здоров'я, зазначив неназваний співрозмовник видання.

"Це не афішувалося, але десь півтора року тому "Антик" був госпіталізований, йому робили операцію з видалення кісти в голові. Плюс суттєво давались взнаки інші болячки", - розповіло джерело.

16 вересня віддали шану померлому прямо в медзакладі його знайомі та близькі.

Церемонія прощання та поховання злочинця запланована на 19 вересня. Його тіло мають відправити на етнічну Батьківщину.

Кухілава народився в Абхазії в 1956 році, був засуджений. У 1990-х- на початку 2000-х років, проживаючи в Одесі і вважався одним із найбільш впливових "злодіїв у законі" в Україні.

У 2021 році Антимоса Кухілаву внесли у перелік кримінальних елементів, щодо яких застосовано санкції Ради нацбезпеки та оборони, під №554. Ці обмеження "злодій в законі" не оскаржував у суді.