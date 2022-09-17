Дружина продюсера "Квартал 95" Саліванчук шокована ставленням лікарів до її сина: "У мене був такий шок..."

Анна Саліванчук

Із сином Ганни Саліванчук трапилася неприємна історія – він упав на металеву пластину, яка виглядала з-під штучної трави.

Дружина продюсера "Квартал 95", відома українська актриса Ганна Саліванчук нещодавно побувала у Буковелі. З її сином там трапилася неприємна історія - він упав на металеву пластину, що виглядала з-під штучної трави. В інтерв'ю для "ЖВЛ" вона розповіла, чому її так розчарувало ставлення лікарів до хлопчика.

Ганна Саліванчук поскаржилася на медичне обслуговування у Буковелі та Яремчі, де її сину зашивали роздерте коліно. За словами зірки, на курорті у медпункті їй відмовили у допомозі.

"Мені там кажуть ми не медпункт, а приватна клініка і в нас обстеження коштує 3500 гривень. У мене був такий шок, я просто питала лікаря, що робити з раною сина. А він мені відмовив, щось відповідати і повторив холодно: "Я ж сказав 3500 гривень і я вам все розповім", - згадала актриса.

Зірка викликала швидку, яка приїхала за півгодини. Лікарі розповіли їй про травматолога в Яремчі, якого за потребою можуть викликати на роботу, тож схвильована мама на власному авто поїхала за 40 км від курорту.

Там хлопчику зробили анестезію і мама намагалася його заспокоїти, казала, що все буде гаразд. Але тут прийшов лікар, який не мав наміру церемонитися з дитиною.

"Лікар повертається до мого Гліба, тримає в руках голку і показує йому: "Ось ця голка зараз зашиє тобі коліно, я залізу нею під твою шкіру". А потім повернувся до мене: "Мамочко, а чому ви брешете своїй дитині, що з ним нічого не буде?"", - розповіла Ганна Саліванчук.


Александра Павленко, politeka.net





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