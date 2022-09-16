Потап вперше зізнався, де був під час війни і чи повернеться до України

З початку повномасштабної війни в Україні Потап дуже рідко виходив на зв'язок і його навіть записали до зрадників – чоловіків, які втекли з країни і відсиджуються за кордоном. Успішний український продюсер уперше дав інтерв'ю, розповівши, де був увесь цей час і чи повернеться до України.

Наприкінці серпня стало відомо, що дружина зірки – співачка Настя Каменських приїхала до Києва. Вона активно публікувала свої фото, проте чоловіка не показувала. Виявляється, він повернувся разом із нею і вже давно перебуває в Україні.

У червні Потап перелякав шанувальників, з'явившись у кадрі з перекошеним обличчям. Тоді він не став вдаватися до подробиць, але дехто думав, що у нього стався інсульт, виявляється все не так серйозно.

"У мене був синдром Рамсея-Ханта, з яким нещодавно боровся Джастін Бібер. Тобто через нерви у мене паралізувало половину обличчя. Це дуже важка штука. За цей час я тяжко перехворів на ковід і отит. Але, коли дивлюся на хлопців, які воюють, то думаю: ну який параліч, що взагалі можна казати?!"

Попри проблеми зі здоров'ям, Потап багато працював. Разом зі своєю дружиною вони дали безліч благодійних концертів і їм удалося зібрати майже 100 мільйонів гривень. За цей час вони передали на фронт не лише гуманітарну допомогу, а й зброю.

"Настав час повернутися додому та підтримувати Україну в культурному плані. Ми об'їздили майже весь світ. В Україну я повернувся вже давно, видихнув, адже у нас був божевільний графік, і знову почав працювати у волонтерському напрямі", - додав Потап.

Нагадаємо, падчерка Потапа вперше розповіла про майбутнє весілля з мусульманином в Україні: "Зараз недоречно".