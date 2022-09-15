Швидка допомога везла з сиреною: Дар'я Петрожицька розповіла, як її госпіталізували в Німеччині

Українська акторка Дар'я Петрожицька за період перебування у Німеччині вже двічі опинялася в лікарні. Вона розповіла, яким був її досвід госпіталізації у чужій країні та в який момент виникли складнощі.

"Я вже двічі в Німеччині побувала в лікарні. Одного разу швидка допомога везла мене з сиреною, тому що я почала втрачати свідомість прямо в торгівельному центрі. Наскільки я потім зрозуміла, це була реакція на вакцину", - сказала зірка в інтерв’ю Аліні Доротюк, інформує Апостроф .

"Справа в тому, що багато років я лікуюсь від циститу. Під час війни я забула про нього, тому що думала тоді зовсім не про це. І вже коли я трохи прийшла до тями, то зрозуміла, що він почав мене непокоїти. Я тут у Німеччині поїхала до лікаря, яка прописала мені вакцину від циститу. Потрібно було зробити 3 уколи кожні 2 тижні. Лікар зробила мені перший укол, у мене дуже боліла рука, але згодом стало легше. Через два тижні я приїжджаю до неї за другою дозою вакцини. Мені зробили укол, після чого я поїхала до торгово центру", - продовжила розповідати акторка.

Фото: instagram.com/petrozhitskaya

Петрожицька пояснила, що найскладнішим було те, що важко було порозумітися з місцевими лікарями. Зрозуміти що сталося, Дар’я змогла лише після того, як поговорила з українкою, яка працює в одній із лікарень Німеччини:

"І вже знаходячись там [в торговому центрі], я йду і розумію, що в мене в середині починає все стискатись. Це були різні симптоми: від запаморочення до темноти в очах. Ти абсолютно не розумієш, що з тобою і не можеш пояснити іншим, бо ти в чужій країні. Офіціанти з якогось закладу дали мені води з цукром, після чого викликали мені швидку. Мене везуть до лікарні і при цьому ніяких подробиць не кажуть. Я навіть не могла сказати хлопцю, куди я їду".

Фото: instagram.com/petrozhitskaya

"Мене привезли до лікарні, щось підключили взяли якісь аналізи. Через кілька годин до мене прийшла лікарка, яка була з України. Вона припустила, що зі мною трапилась алергічна реакція", - сказала знаменитість.

"Насправді складно. Ти можеш записатися до лікаря і потрапити до нього лише через два місяці. Звісно, якщо вже тобі дуже погано, ти можеш поїхати до лікарні чи викликати швидку", - резюмувала вона.

Дар'я Петрожицька - українська акторка, співачка. Здобула популярність завдяки ролі Лізи у телесеріалі "Папік", фіналістка "Голос країни". Восени 2020 року брала участь у четвертому сезоні телевізійного шоу "Танці з зірками".