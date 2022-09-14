Чоловік зірки "Кріпосної" Денисенко влаштував їй сцену ревнощів: "Думала, що ми з ним розлучимося..."

Чоловік зірки "Кріпосної" Денисенко влаштував їй сцену ревнощів: "Думала, що ми з ним розлучимося..."

Як зізналася актриса Наталка Денисенко, вона чоловіка ревнувала від початку їхніх стосунків.

Популярна українська актриса та зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко зізналася, що мала деякі проблеми із чоловіком. Це мало не призвело до розлучення з її чоловіком актором Андрієм Федінчиком, який нині служить у ЗСУ.

Про це вона розповіла в інтерв'ю "Чат дівчат" для "Люкс ФМ ".

Наталка Денисенко

Наталка Денисенко розповіла, що її чоловік не ревнива людина, але одного разу ревнощі Андрія ледь не стали причиною їхнього розлучення.

"Він якось приревнував мене на одній вечірці до колеги. Це був скандал, реально. Він сказав: "Та як ти взагалі з ним танцювала, хі-хі, ха-ха?". Коротше, був скандал, і я думала, що ми з ним розлучимося. Я плакала весь вечір, а вранці він такого типу нічого і не було, все нормально", - згадала актриса Наталка Денисенко .

Як зізналася Наталка Денисенко, вона чоловіка ревнувала від початку їхніх стосунків. Причиною були інтимні сцени, де він знімався.

"На початку дуже ревнувала, хоча я знаю як відбуваються всі ці сцени, поцілунки. Нема чого переживати. І я розумію, що ревнощі були не через професію, а через мої внутрішні штуки, які мені треба було опрацювати. Я пропрацювала це з психологом. І так, я перестала його ревнувати", - заявила актриса.


Александра Павленко, politeka.net





Интересные новости
Тополя з "Антитіла" дізнався про бажання дружини Alyosha піти на фронт: "Я знаю, що вона смілива і..."Тополя з "Антитіла" дізнався про бажання дружини Alyosha піти на фронт: "Я знаю, що вона смілива і..."
Екс-дружина Дзідзьо зачарувала виглядом у "невидимому" вбранні: фотоЕкс-дружина Дзідзьо зачарувала виглядом у "невидимому" вбранні: фото
Ганна Неплях повторила культовий образ Моніки Беллуччі з фільму МаленаГанна Неплях повторила культовий образ Моніки Беллуччі з фільму Малена
Мадонна заявила про новий роман із 23-річним афроамериканцемМадонна заявила про новий роман із 23-річним афроамериканцем
Зірка "Х-Фактора" Ніколайчук задерла блузу, вразивши українців: "Так тримати"Зірка "Х-Фактора" Ніколайчук задерла блузу, вразивши українців: "Так тримати"
Блок рекламы


Похожие новости
Зірка "Кріпостної" Денисенко пережила жахливий досвід у дитинстві: "Облапав і ледве..."Зірка "Кріпостної" Денисенко пережила жахливий досвід у дитинстві: "Облапав і ледве..."
Ілона Гвоздьова повінчалася з чоловіком і показала зворушливе відеоІлона Гвоздьова повінчалася з чоловіком і показала зворушливе відео
"Оце ви мерзотники": зірки "Дизель шоу" взялися розважати росіян і потрапили в скандал"Оце ви мерзотники": зірки "Дизель шоу" взялися розважати росіян і потрапили в скандал
На Одещині чоловік посадив малолітню дитину на ланцюг: як врятували хлопчикаНа Одещині чоловік посадив малолітню дитину на ланцюг: як врятували хлопчика
Дружина "Холостяка" Михайлюка вразила худорлявістю навіть зіркового чоловіка: "Дівчинко моя..."Дружина "Холостяка" Михайлюка вразила худорлявістю навіть зіркового чоловіка: "Дівчинко моя..."
Дружина Остапчука видерлася на стіл у спокусливому вбранні: "Чоловіки втрачають від неї голову"Дружина Остапчука видерлася на стіл у спокусливому вбранні: "Чоловіки втрачають від неї голову"
"Росія, забери мене, я прошу тебе!": в Ірпені неадекват влаштував переполох, відео"Росія, забери мене, я прошу тебе!": в Ірпені неадекват влаштував переполох, відео
Чоловік MamaRika не вступив до лав ЗСУ і виїхав за кордон: "Не соромлюсь говорити про це..."Чоловік MamaRika не вступив до лав ЗСУ і виїхав за кордон: "Не соромлюсь говорити про це..."
Ольга Цибульська вперше показала обличчя свого чоловіка – тепер видно, що син не схожий на ДзідзьоОльга Цибульська вперше показала обличчя свого чоловіка – тепер видно, що син не схожий на Дзідзьо
Потап не повертається в Україну, Каменських поспішила захистити чоловіка від хейтерів: "Мій Льоша ввімкнувся одразу..."Потап не повертається в Україну, Каменських поспішила захистити чоловіка від хейтерів: "Мій Льоша ввімкнувся одразу..."
Последние новости
Подгружаем последние новости