Зендая з ультраглибоким декольте в червоній сукні викликала фурор на афтерпаті премії Еммі

Американська актриса Зендая, яка зіграла у величезній кількості фільмів і серіалів, включаючи "Ейфорію", "Дюну", "Найвидатніший шоумен" і трилогію нової "Людини-павука", викликала фурор на афтерпаті церемонії нагородження премії "Еммі 2022". Зірка обрала ефектну сукню з декольте, що закінчується під грудьми.

“Ось це декольте!“: 26-річна Зендая в червоній сукні викликала фурор на афтерпаті премії “Еммі“

Актриса виборола другу статуетку "Найкраща актриса драматичного серіалу" поспіль за роль у культовому підлітковому американському серіалі "Ейфорія". Серіал розповідає про групу американських старшокласників через їх досвід сексу, наркотиків, дружби, кохання, ідентичності та травм.

Після церемонії нагородження премії "Еммі 2022" відбулася афтерпаті. На вечірці 26-річна американська актриса, співачка та танцівниця з'явилася у чудовому вбранні. Її вибір припав на червону сукню від відомого бренду Valentino зі шлейфом, довгими рукавами і ефектним декольте, яке закінчується під грудьми. Волосся актриса прибрала в гладку зачіску та відмовилася від помітних прикрас.

“Ось це декольте!“: 26-річна Зендая в червоній сукні викликала фурор на афтерпаті премії “Еммі“

Вся увага прикута до Зендаї не лише за її талант та успіхи в кінематографі, а й за її роман із Томом Холландом, новим "Людиною-павуком". Закохані зіграли разом у трьох фільмах: "Людина-павук: Повернення додому", "Людина-павук: Далеко від дому" та "Людина-павук: Додому шляху нема".

“Ось це декольте!“: 26-річна Зендая в червоній сукні викликала фурор на афтерпаті премії “Еммі“

До акторської діяльності Зендая прийшла завдяки матері, яка працювала театральним менеджером. У юності вона грала у Каліфорнійському Театрі ім. Шекспіра в Орінді.

Нагадаємо, невиліковно хвора Сельма Блер з палицею з'явилася на премії "Еммі" - виглядає на 20 років молодшою.


Анастасия Березовская, Тудей





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