Незвичайне весілля офіцера: свідком був Віталій Кличко, а Валерій Залужний проводив обряд шлюбу

У Києві відбулося унікальне одруження. Мер Києва Віталій Кличко був свідком на весіллі офіцера Євгенія Воротила та Марії Гуреш, а обряд укладання шлюбу проводив Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний.

Про це повідомила мати нареченої, письменниця Тамара Горіха Зерня у Facebook, інформує Апостроф.

"У нашій родині було велике свято. Моя донька Марія Гуреш стала дружиною Євгенія Воротило. Нащадки двох давніх козацьких родів - сумського роду Негрійків і черкаського роду Воротил - створили нову сім'ю і відтепер будуватимуть власний дім. Великою честю для нас є те, що молодят розписав Головнокомандувач Збройних сил України пан Валерій Залужний, а свідком одруження став мер Києва пан Віталій Кличко. І зробили це з великою щирістю і теплом", - повідомила Тамара Горіха Зерня.

Також Кличко і Залужний залишили свої автографи на українському прапорі.

"Після події діти дістали прапор і попросили наших почесних гостей на ньому розписатися. Дякую усім, хто розділив з нами наші емоції у цей день. Віримо у перемогу ЗСУ і щасливе майбутнє наших дітей у вільній Україні", - поділилася мати нареченою.

Марія Гуреш також висловила вдячність високим гостям за незабутнє весілля.

"Ми страшенно вдячні Валерію Залужному за те, що благословив нас і розписав. Ми також вдячні і Віталію Кличко за те, що принагідно став нашим свідком. Цей день був неймовірно світлим. Ми окрилені. Ми натхненні", - написала молода дружина.


Іван Троянов, Апостроф





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