Кароль розтяглася на сходах у дорогій сукні і вразила виглядом: "Знайдеться місце для кохання"

Популярна українська співачка похвалилася модним вбранням у новій фотосесії закордоном.

Як пише Politeka.net, Тіна Кароль – відома українська співачка, нещодавно артистка вирушила до Японії, де провела кілька важливих зустрічей. Встигла зірка також знятися для модного глянцю одразу у кількох дизайнерських вбраннях.

«Трансцендентні смуги сірого кольору грають навколо тіла та утворюють силует, що нагадує глядачеві підводний світ. Це наш спосіб показати, наскільки глибокий і заплутаний внутрішній світ кожної людини» - йдеться у підписі під новим кадром із Тіною.

Артистці вдалося відзначитись перед фанатами завдяки сміливості образу:

«Внутрішній світ стане простим та теплим, коли в ньому знайдеться місце для кохання ??; ??З розуму збожеволіти як це фантастично красиво!; Тіна Кароль наша чарівна україночка ?» - пишуть у мережі.

Встигає Тіна Кароль також поспілкуватися з фанатами не лише на онлайн-зустрічах, а й за особистих розмов. Милий кадр із найменшим волонтером одразу привернув увагу, а сам образ Тіни сподобався українцям.

Артистка спокійно показує себе без макіяжу, ошатних образів та трендових прикрас, але при цьому виглядає так само привабливо.