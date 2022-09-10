"Холостячка" Мішина показала, як "рятує" фігуру в салоні та розкрила недоліки: "Я так давно мріяла!"

Українська актриса, героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина розповіла, чому в неї далеко не такі ідеальні форми, як здається фанатам.

Українська актриса, переможниця "Танців зі зірками" та перша героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина активно веде соціальні мережі та розповідає про себе в ІНстаграм. Нерідко артистка вражає образами і говорить про те, як правильно доглядати обличчя і тіло.

«Почала курс коригуючого масажу. Процес пішов, розповідатиму вам, обіцяла все впорядкувати. Стільки різних методик і я так давно мріяла мати час для себе.

І зараз отримала багато повідомлень у стилі: Ксенія, навіщо тобі цей масаж, у тебе ж і так усе гаразд? Але ні, дівчатка, мені звичайно шалено приємно! Але я не ідеальна, не таких, тож жінка повинна про себе дбати!» – каже Мішина.

Також артистка вирішила розповісти, з якими труднощами наразилася на початку осені. Зараз її єдиний син Платон відновив навчання в школі, а отже, треба рано вставати вранці.

Мішина показала в Insta-сторіс, як довго будить хлопчика за ногу.

"Доброго ранку. Почалися підйоми до школи. Як не хочеться підводитися», - зізналася артистка.