"Чхати на війну": у центрі Києва хлопці та дівчата влаштували мордобій під рестораном

"Чхати на війну": у центрі Києва хлопці та дівчата влаштували мордобій під рестораном

В історичному центрі Києва, на Подолі, відбулася сутичка між молодими людьми.

Як видно на кадрах, що з'явилися в Мережі, у бійці брали участь, як хлопці, так і дівчата.

Одного з учасників сутички, судячи з відео, кілька разів вдарили ногами.

«На Подолі все стабільно – молоді інтелектуали набухуються, а потім влаштовують бійки. Чхати на війну, чхати на все – у них свій движняк «молодіжний», «На передову, щоб мізки вкрутили», «Таке біосміття геть з України», «Виправні роботи. На місяць. Прибирання, допомога інвалідам, пенсіонерам», - коментують користувачі соцмереж.

«Між 34-річним місцевим мешканцем та компанією 18-річних юнаків виник раптовий конфлікт, під час якого молоді люди разом накинулися на постраждалого. Вони били чоловіка навіть після того, як він упав на землю і знепритомнів, а потім втекли в метро», — розповідали в поліції.

Двоє нападаючих були затримані в підземці, а решта — протягом двох годин за місцем їхнього проживання. Усі затримані — кияни, студенти столичних вишів.

Поліція розпочала розслідування, дівчатам загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.


Катерина Петренко, politeka.net





Интересные новости
Еліна Світоліна на 8 місяці вагітності здивувала зовнішнім виглядом у купальнику – нічого непомітноЕліна Світоліна на 8 місяці вагітності здивувала зовнішнім виглядом у купальнику – нічого непомітно
Тіна Кароль схудла і показала нову фігуру у прозорій сукні з декольте та розрізомТіна Кароль схудла і показала нову фігуру у прозорій сукні з декольте та розрізом
Падчерка Потапа вперше розповіла про майбутнє весілля в УкраїніПадчерка Потапа вперше розповіла про майбутнє весілля в Україні
Ганна Неплях повторила культовий образ Моніки Беллуччі з фільму МаленаГанна Неплях повторила культовий образ Моніки Беллуччі з фільму Малена
Кухар із "Танців з зірками" вразила кадрами з дочкою та зізналася, чому не показує сина: "Він зайняв..."Кухар із "Танців з зірками" вразила кадрами з дочкою та зізналася, чому не показує сина: "Він зайняв..."
Блок рекламы


Похожие новости
На правому березі Києва сильна задимленість: що де горитьНа правому березі Києва сильна задимленість: що де горить
"Красиві дівчата": стильна Камінська "застрягла" у ліфті з подружкою, фото"Красиві дівчата": стильна Камінська "застрягла" у ліфті з подружкою, фото
"Всі студенти столичних вузів": у центрі Києва скоєно тяжкий злочин"Всі студенти столичних вузів": у центрі Києва скоєно тяжкий злочин
Вата в центрі столиці: працівниця аптеки у Києві відмовилася говорити українськоюВата в центрі столиці: працівниця аптеки у Києві відмовилася говорити українською
Перевірив на пильність: копи на Центральному вокзалі Києва затримали чоловіка з гранатоюПеревірив на пильність: копи на Центральному вокзалі Києва затримали чоловіка з гранатою
Переможниця "Холостяка" Богдан показала, з ким обіймалася після повернення до Києва: "Дякую за теплий та душевний вечір"Переможниця "Холостяка" Богдан показала, з ким обіймалася після повернення до Києва: "Дякую за теплий та душевний вечір"
Каменських на тлі яблуневого саду натякнула на повернення до Києва без Потапа: "Та невже?"Каменських на тлі яблуневого саду натякнула на повернення до Києва без Потапа: "Та невже?"
Зірка "Дизель шоу" Танкович висміяв цілі росіян в Україні: "Хлопці, ви свій Далекий Схід підніміть..."Зірка "Дизель шоу" Танкович висміяв цілі росіян в Україні: "Хлопці, ви свій Далекий Схід підніміть..."
У центрі Києва KOZAK SYSTEM влаштували благодійний концерт просто неба: яскраві фотоУ центрі Києва KOZAK SYSTEM влаштували благодійний концерт просто неба: яскраві фото
"Зробіть ще…": Могилевська показала, як палало в Криму і звернулася до хлопців із ЗСУ"Зробіть ще…": Могилевська показала, як палало в Криму і звернулася до хлопців із ЗСУ
Последние новости
Подгружаем последние новости