"Чхати на війну": у центрі Києва хлопці та дівчата влаштували мордобій під рестораном

В історичному центрі Києва, на Подолі, відбулася сутичка між молодими людьми.

Як видно на кадрах, що з'явилися в Мережі, у бійці брали участь, як хлопці, так і дівчата.

Одного з учасників сутички, судячи з відео, кілька разів вдарили ногами.

«На Подолі все стабільно – молоді інтелектуали набухуються, а потім влаштовують бійки. Чхати на війну, чхати на все – у них свій движняк «молодіжний», «На передову, щоб мізки вкрутили», «Таке біосміття геть з України», «Виправні роботи. На місяць. Прибирання, допомога інвалідам, пенсіонерам», - коментують користувачі соцмереж.

«Між 34-річним місцевим мешканцем та компанією 18-річних юнаків виник раптовий конфлікт, під час якого молоді люди разом накинулися на постраждалого. Вони били чоловіка навіть після того, як він упав на землю і знепритомнів, а потім втекли в метро», — розповідали в поліції.

Двоє нападаючих були затримані в підземці, а решта — протягом двох годин за місцем їхнього проживання. Усі затримані — кияни, студенти столичних вишів.

Поліція розпочала розслідування, дівчатам загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.