Остапчук роз'їхався з дружиною, названо причину сварки: "Напряму пов'язано з його..."

Остапчук роз'їхався з дружиною, названо причину сварки: "Напряму пов'язано з його..."

Українці запідозрили, що дружина Володимира Остапчука Крістіна Гірник переїхала до своєї квартири

Український телеведучий Володимир Остапчук та його друга дружина нотаріус Христина Горняк вважалися міцною та гармонійною парою.

Але останнім часом віддані шанувальники почали помічати, що подружжя перестало носити обручки, і запідозрили, що Христина переїхала до своєї холостяцької квартири. Також Христина та Володимир не показують спільних фотографій у себе в соцмережах.

На питання, чи справді розлучилося подружжя відповіла екстрасенс Людмила Хомутовська у програмі "Таня+".

Хомутовська каже, що, судячи з карт Таро, Остапчук і Горняк поки остаточно не розлучилися, але, швидше за все, у них виникла серйозна сварка.

"Я так розумію, вони справді у сварці. Не бачу, щоб зовсім розірвали стосунки, але справді поки що живуть окремо", - сказала екстрасенс.

Вона повідомила, що причиною сварки могла стати поїздка Остапчука до Канади, де він вперше останнім часом відвідав своїх дітей від першого шлюбу.

"Це напряму пов'язано з його поїздкою до Канади", - розповіла Хомутовська.


Ирина Юрченко, politeka.net





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