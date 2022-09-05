Рік боролась за життя: співачка Оксана Муха розповіла про лікування раку

Українська співачка, переможниця шоу "Голос країни-9" Оксана Муха вперше розповіла, що останній рік боролася з раком. Виконавиця зізналася, що шлях, який їй довелося пройти, був непростим, але зусилля були того варті, адже вона перемогла, інформує Апостроф.

Деталями тяжкого випробування Муха поділилася у Facebook. Артистка не стала приховувати, що спочатку було дуже важко, і вона закривалася навіть від найближчих людей. І лише зараз, коли всі страшні дні позаду, Оксана нарешті змогла розповісти про свою хворобу.

Фото: instagram.com/mukha_oksana_official

"Готова розповісти про мій непростий рік. Мій біль. Готова, бо вважаю, що перемогла. Так гадаю, бо тепер знаю, як це - мати рак. Я пережила, мені переболіло, і тепер знаю, що перемогти - це реально, бо так має бути. Я мушу жити, бо люблю! Майже рік боролась за життя. Це був мій рак. Мій шлях. Я стала сильнішою. Рак - це не вирок. Але це дуже жорстоко. Настільки жорстоко, що ти закриваєшся. Навіть від найближчих друзів. Закриваєшся, щоб знайти сили для боротьби. Ти шукаєш шлях. А найважче - намагаєшся прийняти ситуацію… і врешті, стати на цей шлях", - написала вона.

Фото: instagram.com/mukha_oksana_official

"В часи боротьби за життя, все набуло значно глибших відтінків. Прийшло переусвідомлення цінностей. Я дуже пошкодувала за час із сином, якого було недостатньо. Що мало набулась з рідними... Злилась, що дозволяла собі працювати в режимі понад сил. Стало боляче, що час, котрий був присвячений собі, виявився зовсім мізерним. Але мене не полишало відчуття: ніхто і ніщо не зможуть зупинити мене співати. Бо через пісню я відкриваю людські душі. Таке моє призначення", - птакож поділилася виконавиця.

Попри страшний діазноз, співачка продовжувала працювати: в грудні 2021-го дала концерт у Львові, у січні 2022-го - у Вінниці, Києві та Івано-Франківську, і навіть у лютому 2022-го - у Празі. Однак з початком війни ситуація погіршилася, адже забрала в зірки останні сили:

"А потім почалась війна. Це забрало всі сили. Безвихідь. Дикий біль, бо ти далеко, бо ти не можеш допомогти так, як би хотів… Мені дуже пощастило. За рік до хвороби доля подарувала мені Миколу. Він пройшов поруч всі 24/7 випробувань. Мій Ангел-Охоронець. І ви зараз бачите ще один мій портрет авторства Миколи - "Я перемогла". Такою мене бачило небагато людей. Я повертаюсь".

Фото: facebook.com/Oksana.Mukha.Music


Любов Блажко, Апостроф





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