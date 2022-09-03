Дев’ять людей загинули в річці Ріо-Гранде під час нелегальної міграції в США

Дев'ять мігрантів знайдені мертвими в річці Ріо-Гранде на території американського штату Техас після того, як вони разом з десятками інших людей незаконно перетнули кордон з боку Мексики, подолавши небезпечний відрізок біля міста Ігл-Пас, повідомляє АР .

Прикордонники знайшли тіла в четвер, коли велика група людей перетинала річку після сильних дощів, що призвели до особливо швидкої течії.

Американські прикордонники врятували з річки ще 37 людей і затримали 16, а мексиканські взяли під варту 39 мігрантів.

Пошук жертв продовжується з обох сторін кордону.

Прикордонники США не повідомляють, з якої країни чи країн були мігранти, і не надають жодної додаткової інформації про рятувальні та пошукові операції.

Сектор Дель-Ріо прикордонного патруля, який включає місто Ігл-Пасс, швидко стає найбільш жвавим коридором для незаконного перетину. У липні агенти зупиняли тут мігрантів майже 50 тисяч разів, на другому місці долина Ріо-Гранде – приблизно 35 тисяч.

Ця територія приваблює мігрантів з десятків країн, багато з них з маленькими дітьми. Близько 6 із 10 затриманих у секторі Дель-Ріо в липні були мігрантами з Венесуели, Куби або Нікарагуа.