Голлівудська акторка Джейн Фонда зізналася, що у неї рак

Джейн Фонд зробила відверте зізнання. Відома голлівудська актриса повідомила, що у неї рак.

Власниця двох кінопремій "Оскар" відверто розповіла про проблеми зі здоров'ям. Вона поділилася з шанувальниками подробицями свого стану. Джейн Фонду заявила, що вже півроку бореться із онкологічним захворюванням.

Зірка телебачення та кіно наголосила, що вже шість місяців проходить хіміотерапію. Джейн сподівається на одужання – лікарі дають хороші шанси.

"Мені поставили діагноз "неходжкінська лімфома", і я почала хіміотерапію. Це рак, який дуже добре піддається лікуванню. 80% людей виживають, тому мені дуже пощастило. Мені теж пощастило, тому що я маю медичне страхування та доступ до найкращих лікарів та лікування . Я усвідомлюю, і це боляче, що я маю в цьому привілей", - написала артистка на своїй сторінці в соцмережі Інстаграм.

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Нагадаємо, що українська телеведуча Алла Мазур перемогла рак грудей. Зірка каналу 11 змінила імідж і відмовилася від перуки.