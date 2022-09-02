"Дождіться мене": Jerry Heil поїхала з України на чотири роки, щоб здійснити свою мрію

Джеррі Хейл, Jerry Heil

Jerry Heil вже намагається вливатися в англомовне суспільство, але поки що їй це не дуже вдається.

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Jerry Heil опублікувала знімки, на яких знялася на тлі Музичного коледжу Берклі в Бостоні (США) та похвалилася, що стала студенткою коледжу, про який мріють усі музиканти.

Співачка зазначила, що вступала ще до початку вторгнення росії в Україну, але перестала моніторити будь-що, крім новин. Тому, коли отримала листа про вступ, то стало вперше за більш ніж місяць радісно і не по собі одночасно.

Тоді Jerry Heil вирішила, що розповість про вступ лише найближчим, адже не уявляла, як фани можуть радіти за неї під час повномасштабного вторгнення росії в Україну. Тому цю новину Яна відкладала, поки не сіла на літак до Бостона.

У Берклі Jerry Heil навчатиметься чотири роки писати музику до кінофільмів про що завжди мріяла і, як обіцяє, інтегруватиме українську музику у світову. Це була її мрія ще під час навчання у Києві – у Глієра та в консерваторії.

"Тільки дочекайтеся мене, обіцяєте? Там уже пишуть, що невідомо, чи залишила я кар'єру в Україні ? ПФФФ. Дочекайтеся 9.01", - заінтригувала співачка.


Александра Павленко, politeka.net





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