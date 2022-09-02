Еліна Світоліна показала, як виглядає на останніх термінах вагітності

Українська тенісистка Еліна Світоліна ось-ось має народити. Під час своєї вагітності спортсменка часто ділилася фотографіями, а фанати захоплювалися, наскільки вона чудово виглядає.

В особистому акаунті в Інстаграм переможниця 18 турнірів WTA присвятила новий пост своєму чоловікові - французькому тенісистові Гаелю Монфісу, півфіналісту двох турнірів Великого шлему в одиночному розряді, переможцю 11 турнірів ATP в одиночному розряді, колишній шостій ракетці світу. Учора, 1 вересня, спортсмену виповнилося 36 років.

"З днем народження, єдиного чоловіка у всьому світі, який робить моє життя повним і прекрасним. Ми нескінченно любимо тебе", - ніжно підписала публікацію Еліна Світоліна.

У кадрі вагітна тенісистка постала з чоловіком на балконі, цілуючи коханого в щоку. Спортсменка одягнена в милу літню сукню білого кольору з синім візерунком, притримуючи свій животик, що помітно округлився. А біля ніг сидить їхній домашній вихованець.

Шанувальники приєдналися до поздоровлень, а також відзначаючи, що вже горять від нетерпіння побачити майбутнього малюка.

"Вітаємо", "Не можу дочекатися, щоб побачити дитину", "Які милі. Животик вже зовсім великий, скоро у нас буде милий і красивий малюк", "Чисте кохання", "Чудове фото пари", "Божественно", "Дуже гарне фото", "Ви двоє такі милі", - пишуть фоловери.

Еліна Світоліна вийшла заміж улітку минулого року, і вирішила призупинити кар'єру, щоб стати матір'ю. За повідомленнями, народити зірка має наприкінці вересня – на початку жовтня.

Нагадаємо, вагітна Еліна Світоліна захопила стрункою фігурою на фото в купальнику - така ж струнка, як і була.