День знань 2022: десять смішних мемів про школу, дітей та батьків

Почався новий навчальний рік, українські школярі вперше розпочали навчання в умовах повномасштабної війни з російськими окупантами. Незважаючи на ці важкі умови, соцмережі сповнені жартів та мемів на початок шкільного року.

"Апостроф" зібрав найдотепніші та найцікавіші з них, інформує Апостроф.

Жартують про те, як батьки радіють, що тепер діти більшу частину дня будуть проводити в школі і не набридати їм, про те, як важко батькам допомагати своїм школярам займатися онлайн, про те, що діти за літо забули все, чого їх навчали, та інші аспекти початку шкільного року.


Олена Руденко, Апостроф





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