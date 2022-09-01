День знань 2022: десять смішних мемів про школу, дітей та батьків

Почався новий навчальний рік, українські школярі вперше розпочали навчання в умовах повномасштабної війни з російськими окупантами. Незважаючи на ці важкі умови, соцмережі сповнені жартів та мемів на початок шкільного року.

"Апостроф" зібрав найдотепніші та найцікавіші з них, інформує Апостроф .

Жартують про те, як батьки радіють, що тепер діти більшу частину дня будуть проводити в школі і не набридати їм, про те, як важко батькам допомагати своїм школярам займатися онлайн, про те, що діти за літо забули все, чого їх навчали, та інші аспекти початку шкільного року.