Ольга Цибульська вперше показала обличчя свого чоловіка – тепер видно, що син не схожий на Дзідзьо

Ольга Цибульська з початку своєї зіркової кар'єри не розкривала ні імені, ні обличчя свого чоловіка, оскільки він не публічна людина і хотів зберегти свою особистість у секреті. Дехто навіть сумнівався у його існуванні, зазначаючи, що сина насправді зірка народила від свого кума Михайла Хоми, він же DZIDZIO.

“Тепер видно, що син схожий не на Дзідзьо“: Ольга Цибульська вперше показала обличчя свого чоловіка

Після того як цього року, на початку січня українська співачка опублікувала фото зі своїм підрослим сином, багато підписників заявили, що 7-річний Назар – копія свого хрещеного батька, відомого співака Дзідзьо.

Відомо, що хлопчик народився у 2015 році. І зовсім не від успішного артиста, а від Сергія – чоловіка Ольги Цибульської, котрого вона приховувала весь цей час. Закохані разом уже понад 20 років, відомо, що їхні стосунки розпочалися ще у шкільні роки.

“Тепер видно, що син схожий не на Дзідзьо“: Ольга Цибульська вперше показала обличчя свого чоловіка
Однак, коли сьогодні в Мережі з'явилися перші фото Ольги Цибульської із чоловіком та сином, фанати побачили, на кого насправді схожий Назар.

“Тепер видно, що син схожий не на Дзідзьо“: Ольга Цибульська вперше показала обличчя свого чоловіка

"Приємний чоловік", "Тепер ми всі бачимо, що син схожий не на Дзідзьо, а на чоловіка", "Красива родина", "Які вони класні", "Гарний чоловік", "Слава Богу, що розповіла, а то так би і далі її цькували, що вона з Дзідзьо", - пишуть у коментарях користувачі.

Нагадаємо, Ольга Цибульська показала зруйнований будинок своїх батьків в Ірпені: "Дивилася і плакала".


Анастасия Березовская, Тудей





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