Ольга Цибульська вперше показала обличчя свого чоловіка – тепер видно, що син не схожий на Дзідзьо

Ольга Цибульська з початку своєї зіркової кар'єри не розкривала ні імені, ні обличчя свого чоловіка, оскільки він не публічна людина і хотів зберегти свою особистість у секреті. Дехто навіть сумнівався у його існуванні, зазначаючи, що сина насправді зірка народила від свого кума Михайла Хоми, він же DZIDZIO.

Після того як цього року, на початку січня українська співачка опублікувала фото зі своїм підрослим сином, багато підписників заявили, що 7-річний Назар – копія свого хрещеного батька, відомого співака Дзідзьо.

Відомо, що хлопчик народився у 2015 році. І зовсім не від успішного артиста, а від Сергія – чоловіка Ольги Цибульської, котрого вона приховувала весь цей час. Закохані разом уже понад 20 років, відомо, що їхні стосунки розпочалися ще у шкільні роки.

Однак, коли сьогодні в Мережі з'явилися перші фото Ольги Цибульської із чоловіком та сином, фанати побачили, на кого насправді схожий Назар.

"Приємний чоловік", "Тепер ми всі бачимо, що син схожий не на Дзідзьо, а на чоловіка", "Красива родина", "Які вони класні", "Гарний чоловік", "Слава Богу, що розповіла, а то так би і далі її цькували, що вона з Дзідзьо", - пишуть у коментарях користувачі.

Нагадаємо, Ольга Цибульська показала зруйнований будинок своїх батьків в Ірпені: "Дивилася і плакала".