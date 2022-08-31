Документальний фільм про події в Україні відібрали до шорт-листа Європейської кіноакадемії

Стрічка «Будинок зі скалок» розповідає про дітей зі складних родин, які потрапили до притулку поруч з війною, інформує ZN.ua.

Документальний фільм про події в Україні відібрали до шорт-листа Європейської кіноакадемії
Постер фільму «Будинок зі скалок»
© Европейская киноакадемия / European Film Academy

Документальний фільм «Будинок зі скалок» (A House Made of Splinters), що розповідає про дітей зі складних родин, які потрапили до притулку поруч з війною, увійшов до шорт-листа Європейської кіноакадемії. Про це повідомили на сторінці Європейської кіноакадемії у Facebook.

Стрічка «Будинок зі скалок», знята у копродукції Данії, Швеції, Фінляндії та України данським режисером Саймоном Леренгом Вілмонтом, поряд з 12-ма іншими документальними фільмами змагатиметься за номінацію в своїй категорії. На премію номінують п’ять фільмів із цього шорт-листа. Це відбудеться 10 грудня цього року.

Фільм, за інформацією помічника режисера Азада Сафарова, розповідає про українських дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах – всі вони з проблемних родин і живуть у притулку поруч з війною. В притулку вони проводять 9 місяців і або повертаються до батьків, або потрапляють в інтернат чи прийомну родину.

У квітні цей фільм став переможцем фестивалю документального кіно з прав людини One World у Празі.

Додамо, що у 2018 році режисер Саймон Леренг Вілмонт уже здобував нагороду за кіно про Україну. Його документальна стрічка про хлопчика з Донбасу «Віддалений гавкіт собак» (The Distant Barking of Dogs), як тоді повідомляв Азад Сафаров, перемогла на кінофестивалі у Ґетеборзі, Швеція. Фільм отримав The Dragon Award for Best Nordic Dox.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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