Документальний фільм про події в Україні відібрали до шорт-листа Європейської кіноакадемії
Стрічка «Будинок зі скалок» розповідає про дітей зі складних родин, які потрапили до притулку поруч з війною, інформує
Документальний фільм «Будинок зі скалок» (
Стрічка «Будинок зі скалок», знята у копродукції Данії, Швеції, Фінляндії та України данським режисером Саймоном Леренгом Вілмонтом, поряд з 12-ма іншими документальними фільмами змагатиметься за номінацію в своїй категорії. На премію номінують п’ять фільмів із цього шорт-листа. Це відбудеться 10 грудня цього року.
Фільм, за
У квітні цей фільм
Додамо, що у 2018 році режисер Саймон Леренг Вілмонт уже здобував нагороду за кіно про Україну. Його документальна стрічка про хлопчика з Донбасу «Віддалений гавкіт собак» (The Distant Barking of Dogs), як тоді