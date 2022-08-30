Українська дівчина Бонда Куриленко в ліфі похизувалася розкішною фігуркою перед дзеркалом: "Виглядаєш ефектно..."
Актриса Ольга Куриленко, яка зіграла роль дівчини Джеймса Бонда, поділилася яскравим чином у своєму блозі, вразивши фотографією.
Як пише Politeka.net ,
А цього разу Ольга позувала в одному ліфі та сукні перед дзеркалом.
"Поверніть мене…. ??????? #літні канікули", - написала Ольга.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Вау, прекрасно", "Ольга виглядаєш Ефектно...... завжди красива...", "Якщо я присвячую себе мріям... Я тільки дізнаюся про твоє ім'я... з кожним днем ??все більше і більше... Вау...!!", "Цілком заворожливо красиво", "Візьми мене з собою", "Прекрасна Ольга".