Українська дівчина Бонда Куриленко в ліфі похизувалася розкішною фігуркою перед дзеркалом: "Виглядаєш ефектно..."

Актриса Ольга Куриленко, яка зіграла роль дівчини Джеймса Бонда, поділилася яскравим чином у своєму блозі, вразивши фотографією.

Як пише Politeka.net , Ольга Куриленко – відома західна актриса українського походження. Зірка починала кар'єру як модель, а вже потім стала популярною актрисою, зігравши ролі в багатьох відомих картинах, включаючи фільм про Джеймса Бонда, де була його напарницею. А після початку війни Ольга виступила на підтримку України і до цього дня у неї на фото красується український прапор. Не забуває Ольга і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Ольга позувала в одному ліфі та сукні перед дзеркалом.

"Поверніть мене…. ??????? #літні канікули", - написала Ольга.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Вау, прекрасно", "Ольга виглядаєш Ефектно...... завжди красива...", "Якщо я присвячую себе мріям... Я тільки дізнаюся про твоє ім'я... з кожним днем ??все більше і більше... Вау...!!", "Цілком заворожливо красиво", "Візьми мене з собою", "Прекрасна Ольга".