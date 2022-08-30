"Всі студенти столичних вузів": у центрі Києва скоєно тяжкий злочин

На Поштовій площі в Подільскому районі столиці стався страшний злочин, жертвою якого став 34-річний місцевий житель.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на поліцію Києва, правоохоронці отримали від перехожого повідомлення про бійку. На місце події негайно прибули наряди патрульної поліції та оперативники.

«Правоохоронці встановили, що між 34-річним місцевим мешканцем та компанією 18-річних юнаків виник раптовий конфлікт, у ході якого молодики гуртом накинулись на потерпілого. Порушники били чоловіка навіть після того, як він впав на землю та втратив свідомість, а далі втекли до метро», - розповіли в поліції.

Двох підозрюваних правоохоронці затримали у підземці, ще двох упродовж кількох годин за їх місцем мешкання.

«Усі затримані кияни та студенти столичних вишів», - розповіли поліцейські.

Лікарі кілька днів боролися за життя чоловіка, який став жертвою молодиків, але травми виявилися дуже важкими і він помер.

Наразі слідчі повідомили затриманим про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене групою осіб. Суд обрав молодикам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави для двох з них. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Українці, приголомшені такою жорсткістю, у коментарях обговорюють, що молоді люди заслуговують на довічне і з прикрістю відмічають, що у батьків знайшлися гроші на модні стрижки та одежу для дітей, але не знайшлося часу для їх виховання.