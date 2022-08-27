Вата в центрі столиці: працівниця аптеки у Києві відмовилася говорити українською

Співробітниця однієї з аптек Києва відмовилася обслуговувати клієнтку українською та заявила, що патріотичні громадяни ведуть війну проти своєї країни, інформує Апостроф.

Історію у Facebook розповіла Наталія Соловйова.

За її словами, інцидент стався в однієї з аптек мережі "Аптека низьких цін". Спочатку жінка стала свідком розмови фармацевта та клієнтки, коли співробітниця на запитання українською продовжила спілкування російською мовою.

"Підходить моя черга, я говорю номер замовлення і мені також відповідають російською. Я питаю у фармацевтки, чи знає вона українську. Я була впевнена, що мені дадуть відповідь, на кшталт "Не знаю, але вчу", чи скажуть щось суржиком, але нарвалась на повний треш. "Так знаю. Но говорить не собираюсь, потому что 40 лет говорила по русски. И буду говорить, как хочу". Далі доєднується україномовний колега фармацевтки і вони мені розповідають, що все ЗСУ говорить російською і що весь Харьків говорить і буде говорити російською, як і їх засновники з того самого Харькова", - продовжує Соловйова та зазначає, що співробітниці аптеки звинуватили її у веденні війни проти власної країни.

Обслуговувати жінку почали лише після того, як вона почала телефонувати у поліцію. Наталія зазначила, що українофобного фармацевта звуть Леся.

Пізніше жінка оновила свою публікацію та додала, що їй надійшла відповідь на скаргу від керівництва "Аптеки низьких цін". Компанія вибачилася за прикру ситуацію та розповіла, що російськомовної сторінки у ФБ вже не існує, а на сайті тривають роботи з українізації.

Про скандал в київській аптеці раніше також розповідав політолог та блогер Андрій Смолій. До реакції керівництва "АНЦ" він повідомляв, що фармацевти не тільки відмовляються обслуговувати клієнтів українською, але й офіційний сайт мережі доступний російською мовою.

Смолій обурився тим, що на сьомий місяць після повномасштабного вторгнення над українцями можуть так знущатися та не виконувати норми діючого законодавства.


Богдан Соловйов, Апостроф





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