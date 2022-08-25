Перевірив на пильність: копи на Центральному вокзалі Києва затримали чоловіка з гранатою

У Києві біля входу до Центрального залізничного вокзалу поліцейські затримали 59-річного чоловіка з бойовою гранатою.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, інформує Апостроф .

Зазначається, що під час перевірки правоохоронці виявили гранату Ф-1 із запалом, яку скотчем прив'язав до себе мешканець Вінницької області 1963 року народження.

Наразі співробітники поліції встановлюють походження боєприпасу та наміри фігуранта.

Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирішується питання про повідомлення зловмиснику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.