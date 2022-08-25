Під Києвом мародери "обчистили" квартиру: винесли все, що було, фото

Кричущий випадок мародерства стався в Ірпені під Києвом. Сім'я квартирантів обнесла квартиру і навіть демонтувала унітаз.

Відповідні фото опублікував Telegram-канал BUCHA LIVE, інформує Апостроф .

Пара орендувала квартиру в Ірпені та вирішила підзаробити під час війни. Квартиранти не просто демонтували всі вбудовані шафи, техніку та кухню, а зняли унітаз, раковину, двері, плінтус та навіть лічильники. Все це вони перевезли до себе у село.

Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження, а мародери Ірина Кашпуровська та Олександр Гречко перебувають у розшуку.