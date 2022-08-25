Анну Трінчер рознесли українці після патріотичного концерту: "Вдяглася неправильно, у нас прапор зверху..."

анна Трінчер, скрін

Співачку Ганну Трінчер розкритикували українці після виступу на підтримку України у Португалії.

Як пише Politeka.net , Ганна Трінчер – відома українська співачка, актриса та блогерка. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Не забуває Ганна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Трінчер поділилася кадрами, розповівши про критику.

"Я виступаю у Португалії у концерті на підтримку України...", - написала Ганна.

"Коментарі, які я отримую: "Співає про Україну в Португалії", "Блакитне зверху, а жовте знизу! Ось наш прапор. Сукня не правильна", "Плаття фу. Верх взагалі не танцює...! І ці вставки кольору тіла... На номер з виконанням гімну одяг має бути стриманим та елегантним, а не голе пір'я", "Аня, вибачте, але я зовсім не розумію таких образів. Образ виглядає напівголим, що є неповагою до наших державних символів. Мене просто бомбить від такого, коли бачу - одягаю вишиванку, але з шортами, що половину сідниць видно, співаю гімн, але напівголий (прикладів багато), бо я артист. Навпаки, якщо артист, то ти повинен своїм прикладом показувати повагу до державних символів", "А як же не збирати людей, щоб не наражати на небезпеку? І чи вирішила патріотично одягтися, чому кольори навпаки?

А ще Politeka писала, що Трінчер зворушила кадрами з мамою та бабусею у новій фотосесії


Артём Батечко, politeka.net





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