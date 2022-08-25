Ніколь Кідман вразила підкачаним рельєфним тілом у мінішортах та топі – Лопес до неї далеко

53-річна американська співачка Дженніфер Лопес – одна з найбільш обговорюваних особистостей Голлівуду. Весь світ захоплюється її зовнішнім виглядом, відзначаючи, що виглядає вона, як мінімум, років на 10 молодшою за свій справжній вік. Але вона така не одна. І це довела 55-річна Ніколь Кідман, яка підкорила фігурою молодої дівчини у новій фотосесії.

Відома австралійська акторка Ніколь Кідман, яка 20 червня відсвяткувала 55-річчя, знялася для відомого глянцю Perfect Magazine. Володарка премії "Оскар" за роль у фільмі "Години" викликала фурор.

Ще, мабуть, у 30-річному віці актриса почала турбуватися про свою зовнішність. Все починалося з косметичних процедур, але їх було мало, і зірка зважилася на пластичну операцію. А потім була друга, третя і десята. У якийсь момент Ніколь просто перестали впізнавати, а її обличчя перетворилося на фарфорову маску. Довго артистка працювала над собою, щоби повернути колишній вигляд.