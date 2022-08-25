Астаф'єва зізналася, як один чоловік нещодавно підкорив її серце: "Люблю айтішників"

Даша Астаф'єва

Даша Астаф'єва, яка продовжує займатися допомогою для ЗСУ, розповіла про чоловіка, який зміг її вразити.

Як повідомляє Politeka.net , популярна українська виконавиця та модель продовжує інтригувати різними кадрами. Даша все більше приділяє час допомоги українцям, тому в Інстаграм вона не так багато глянсових кадрів, як раніше.

З 24 лютого співачка наголошує на допомозі ЗСУ та постраждалим людям, а також допомоги для тварин. Артистка займається допомогою і зараз, тому в Інстаграмі періодично з'являються цікаві історії з Дашею.

«Знайомлю вас із людьми, яких має знати вся країна! Олег Крот – українець, який із початку вторгнення задонатив 60 мільйонів доларів на ЗСУ. Мовчки. Люблю айтішників. Побачите на вулиці, скажіть спасибі та обійміть» - висловилася Даша.

Також на своїй сторінці в Інстаграм українська модель, актриса та співачка Даша Астаф'єва також приміряла патріотичне вбрання у День прапора України.

"Мені хотілося б, щоб через 10 років, озираючись назад, ми цінували те, що у нас є, а також пишалися тими досягненнями, які були зроблені за весь цей час", - написала артистка в коментарях до знімку.


Дарина Силина, politeka.net





Интересные новости
"У мене запалало": улюбленицю Вакарчука Соловій обурив непристойний жест до Дня незалежності, співачка згадала про інший"У мене запалало": улюбленицю Вакарчука Соловій обурив непристойний жест до Дня незалежності, співачка згадала про інший
Даніель Салем закликав Потапа, який втік до Іспанії, повернутися нарешті в Україну: "Я не кажу беріть зброю..."Даніель Салем закликав Потапа, який втік до Іспанії, повернутися нарешті в Україну: "Я не кажу беріть зброю..."
Улюблениця Вакарчука Соловій у прозорому міні засвітила красу: "З мрією про..."Улюблениця Вакарчука Соловій у прозорому міні засвітила красу: "З мрією про..."
Катя Осадча показала фото з величезним вагітним животом – дорогою до до родзалиКатя Осадча показала фото з величезним вагітним животом – дорогою до до родзали
Тоня Матвієнко заявила, що у неї немає грошей, але відмовилася працювати прибиральницеюТоня Матвієнко заявила, що у неї немає грошей, але відмовилася працювати прибиральницею
Блок рекламы


Похожие новости
Jerry Heil зізналася, як їй вдалося стати популярною: "Моя кар'єра почалася з..."Jerry Heil зізналася, як їй вдалося стати популярною: "Моя кар'єра почалася з..."
Перевірив на пильність: копи на Центральному вокзалі Києва затримали чоловіка з гранатоюПеревірив на пильність: копи на Центральному вокзалі Києва затримали чоловіка з гранатою
Джамалу здивувала реакція чоловіка на її участь у польських "Танцях із зірками": "Майже три місяці ми обговорювали..."Джамалу здивувала реакція чоловіка на її участь у польських "Танцях із зірками": "Майже три місяці ми обговорювали..."
У Києві чоловіка затримали з небезпечною речовиною на 50 млн гривень: фото та відеоУ Києві чоловіка затримали з небезпечною речовиною на 50 млн гривень: фото та відео
Alyona Alyona зізналася, з чим асоціюється в неї Україна: "Як то гарно..."Alyona Alyona зізналася, з чим асоціюється в неї Україна: "Як то гарно..."
"Холостячка" Мішина зізналася, як раніше вірила російській пропаганді: "Бо вміти думати - це розкіш""Холостячка" Мішина зізналася, як раніше вірила російській пропаганді: "Бо вміти думати - це розкіш"
Дружина Мірзояна Матвієнко прокоментувала тему розлучення з чоловіком: "Зрозуміла, що більше так не можу"Дружина Мірзояна Матвієнко прокоментувала тему розлучення з чоловіком: "Зрозуміла, що більше так не можу"
Солістка KAZKA чесно зізналася, кого любить із українських артистів: "Топ 5..."Солістка KAZKA чесно зізналася, кого любить із українських артистів: "Топ 5..."
Дорофєєва вперше публічно заговорила про новий роман із чоловіком колишньої подруги: "Ви мене збентежили..."Дорофєєва вперше публічно заговорила про новий роман із чоловіком колишньої подруги: "Ви мене збентежили..."
Дружина продюсера "Квартал 95" чесно зізналася, чому будинок її вимотує: "Навіть не маю часу укласти..."Дружина продюсера "Квартал 95" чесно зізналася, чому будинок її вимотує: "Навіть не маю часу укласти..."
Последние новости
Подгружаем последние новости