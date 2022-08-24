Прийомна дочка Потапа вразила розтяжкою в міні, гарячі кадри: "А допомогла мені в цьому..."

наталія горова, дочка Потапа

Прийомна дочка Потапа (Олексія Потапенко) Наташа Горова похвалилася своєю розтяжкою, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Олексій Потапенко (Потап) – відомий український виконавець та продюсер. Зірка був 15 років одружений з Іриною Горовою, з якою розлучився у 2014 році. Знаменитість виховав дочку Наташу екс-дружини, яка народила незадовго до шлюбу з Олексієм. Також пара має спільний син Андрій. Незважаючи на розлучення, Потапенко зберігає теплі стосунки зі своєю минулою родиною. Навіть зараз Ірина та Потап зайняті управлінням продюсерського центру. Тепер Потапенко перебуває за межами України, куди вирушив незадовго до початку війни.

А Наталя виросла справжньою красунею. Дівчина активно веде блог, де за нею стежать десятки тисяч українців. А цього разу Горова опублікувала сторіс, де похвалилася своєю розтяжкою.

"Фінал тренування - вже улюблений шпагат, а допомагала мені в цьому пісня Мішель", - написала Наташа, маючи на увазі Мішель Андраде, відому українську співачку, яка співпрацювала із продюсерським центром Потапа.

потап, олексій потапенко


Артём Батечко, politeka.net





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