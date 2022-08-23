Що відбувається на місці сильної пожежі у Харкові: нові кадри та заява рятувальників

У 04:41 23 серпня, у Новобаварському районі Харкова спалахнула пожежа на території чотириповерхової будівлі заводу імені Шевченка, яка не експлуатувалася. Полум'я охопило близько 5 тисяч квадратних метрів.

Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Харківській області на своїй Facebook-сторінці, інформує Апостроф.

"Горіла тирса на першому поверсі будівлі, дерев'яні віконні рами з першого по четвертий поверхи, а також покрівля будівлі підприємства", - уточнили рятувальники.

На місце прибули 90 осіб особового складу ДСНС та 20 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Вогонь було локалізовано близько 06:30. Повна ліквідація пожежі продовжується. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Причина виникнення пожежі встановлюється.


Олена Руденко, Апостроф





Интересные новости
Катя Осадча показала фото з величезним вагітним животом – дорогою до до родзалиКатя Осадча показала фото з величезним вагітним животом – дорогою до до родзали
"У мене запалало": улюбленицю Вакарчука Соловій обурив непристойний жест до Дня незалежності, співачка згадала про інший"У мене запалало": улюбленицю Вакарчука Соловій обурив непристойний жест до Дня незалежності, співачка згадала про інший
Тоня Матвієнко заявила, що у неї немає грошей, але відмовилася працювати прибиральницеюТоня Матвієнко заявила, що у неї немає грошей, але відмовилася працювати прибиральницею
Ганна Трінчер у сукні з вирізом змусила українців ахнути: "Така ніжна..."Ганна Трінчер у сукні з вирізом змусила українців ахнути: "Така ніжна..."
Alyona Alyona зізналася, з чим асоціюється в неї Україна: "Як то гарно..."Alyona Alyona зізналася, з чим асоціюється в неї Україна: "Як то гарно..."
Блок рекламы


Похожие новости
Цибульська при повному параді довела, якою фатальною красунею може бути: кадри перетворенняЦибульська при повному параді довела, якою фатальною красунею може бути: кадри перетворення
Ракетний удар по гуртожитку в Харкові: невпізнаними залишаються вісім жертвРакетний удар по гуртожитку в Харкові: невпізнаними залишаються вісім жертв
Екс-дружина Потапа Горова покайфовала з відомими українцями, спустившись під землю: кадриЕкс-дружина Потапа Горова покайфовала з відомими українцями, спустившись під землю: кадри
Мені не потрібні нові стосунки: Тарас Цимбалюк зізнався в коханні до колишньої дружиниМені не потрібні нові стосунки: Тарас Цимбалюк зізнався в коханні до колишньої дружини
"Це не кадри з фільму жахів": киян обурила антисанітарія у бомбосховищі для школярів"Це не кадри з фільму жахів": киян обурила антисанітарія у бомбосховищі для школярів
Зірка "Жіночого кварталу" вперше повернулася додому з початку війни, зворушливі кадри: "Вареників не буде..."Зірка "Жіночого кварталу" вперше повернулася додому з початку війни, зворушливі кадри: "Вареників не буде..."
Понад 40 людей загинули у християнській церкві в Єгипті внаслідок пожежіПонад 40 людей загинули у християнській церкві в Єгипті внаслідок пожежі
Лідера "Бумбокс" Хливнюка змусили рити окопи, кадри: "Замість басейнів та концертів"Лідера "Бумбокс" Хливнюка змусили рити окопи, кадри: "Замість басейнів та концертів"
"Які ж ви тупі...": улюблениця Вакарчука Соловій повідомила про неприємності у розпал концерту, кадри"Які ж ви тупі...": улюблениця Вакарчука Соловій повідомила про неприємності у розпал концерту, кадри
"Це просто жесть": відома українська співачка з чоловіком і маленьким сином потрапили в ДТП, кадри"Це просто жесть": відома українська співачка з чоловіком і маленьким сином потрапили в ДТП, кадри
Последние новости
Подгружаем последние новости