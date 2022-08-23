Що відбувається на місці сильної пожежі у Харкові: нові кадри та заява рятувальників

У 04:41 23 серпня, у Новобаварському районі Харкова спалахнула пожежа на території чотириповерхової будівлі заводу імені Шевченка, яка не експлуатувалася. Полум'я охопило близько 5 тисяч квадратних метрів.

Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Харківській області на своїй Facebook-сторінці, інформує Апостроф .

"Горіла тирса на першому поверсі будівлі, дерев'яні віконні рами з першого по четвертий поверхи, а також покрівля будівлі підприємства", - уточнили рятувальники.

На місце прибули 90 осіб особового складу ДСНС та 20 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Вогонь було локалізовано близько 06:30. Повна ліквідація пожежі продовжується. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Причина виникнення пожежі встановлюється.