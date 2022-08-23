Називала "болячкою": Наталія Ворожбит згадала, що Руслана Писанка говорила про свою важку хворобу

Днями у Києві відбулась церемонія прощання з українською телеведучою та акторкою Русланою Писанкою, життя якої 19 липня забрав рак. Режисерка Наталія Ворожбит, у стрічці якої Писанка отримала головну роль, розповіла, як зірка сприймала свою важку хворобу.

У "Сніданку з 1+1" Ворожбит поділилася, що акторка розповідала колегам про захворювання вкрай мало та дуже завуальовано. За словами Наталії, Писанка називала хворобу "болячкою" і казала, що до літа вона повернеться на знімальний майданчик. Говорила, що обов’язково все подолає і стрічка "Демони" буде дознята. "До кінця літа я сподіваюсь, що все буде добре, ось так вона сказала", - пригадала режисерка, інформує Апостроф.

Фото: facebook.com/natalia.vorozhbyt

Головну роль у фільмі "Демони" Руслана Писанка отримала за кілька років до смерті. Її вона називала найважливішою в своєму житті. Акторка зізнавалась Наталії, що бачила нелюбов українських режисерів до неї. А сама Ворожбит це пояснює так: "Вони просто її боялись, бо вона діва та брила". Наталія додала: "Найбільш відданої людини на знімальному майданчику важко було собі уявити".

Задля цієї важливої ролі Писанка не побоялася підстригти своє волосся. Вона пішла на цей крок і в перуках виходила в ефір, щоб глядачі не помітили змін у її зовнішності.

Фото: facebook.com/ruslanapisanka.1plus1

Нагадаємо, фільм "Демони" розповідає про безпритульного чоловіка на ім’я Славік. Він родом із Росії, проте опиняється в Полтавській області, у селі Сорочинці. Там він знайомиться з Ніною. Жінка погоджується прихистити його на зиму, але згодом Славік розуміє, що господиня будинку щось приховує, а все село виявляється містичним місцем. Стрічка має вийти на екрани у найближчому майбутньому.


Любов Блажко, Апостроф





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