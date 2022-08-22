Цьому не місце в Україні: Оля Полякова ритуально спалила свій кокошник

Українська виконавиця Оля Полякова, яка нещодавно опинилася в центрі скандалу через російську мову, ритуально спалила свій кокошник. Вона пояснила, що елемент, який раніше для неї "був просто прикрасою", після вторгнення РФ в Україну перетворився на символ країни-окупанта, інформує Апостроф .

Обряд спалення співачка здійснила у прямому ефірі каналу "1+1" на горі Щекавиця, що знаходиться на околиці Подолу і була названа на честь одного з братів-засновників Києва. Під час ритуалу артистка промовила сенсаційне заклинання для ворога: "Щоб всі, хто приходить сюди з війною – щоб на кордоні у них віднімалися руки й ноги, щоб лопнула голова, щоб вони не могли переступити нашого кордону....".

"Я дуже гарно знаю свого слухача, моя кар’єра в Україні, мої люди в Україні. І вже вісім років я переживаю всю трагедію, яка відбувається в нашій країні. 24 лютого, коли росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, ми всі змінились. І зрозуміли, що треба відмовлятись від минулого. Так, мене зробив відомою кокошник, але ще з початку російської агресії у Криму та Донбасі я ношу корону. Але люди все ще пам’ятають мене з кокошником… Всією Україною люди масово переходять на українську, вони відмовляються від того "руського міра", який прийшов в наші домівки з горем та сльозами. Тому я хочу зробити цей ритуал, взяти цей головний убір, який сьогодні є символом культури, яка прийшла з війною. І цьому не місце в нашій Україні", - висловилася Полякова.

Фото: instagram.com/polyakovamusic

Фото: instagram.com/polyakovamusic

Українська зірка зазначила, що в її творчості розпочався новий період і вже зовсім скоро шанувальники почують її україномовний альбом:

"Їздячи усім світом, перебуваючи у різних містах, скажу, що немає такої прекрасної країни, як наша Україна. Нас усіх тягне назад додому. Тому – нова сторінка, нова Оля Полякова, нові пісні та україномовний альбом. Я цього чекаю з великим натхненням, адже нам треба розвивати свою культуру, шукати тут творчі сили та енергію. Моя наступна пісня має назву "Все буде добре, Оля", вона про те, що життя продовжується".