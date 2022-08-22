Цьому не місце в Україні: Оля Полякова ритуально спалила свій кокошник

Українська виконавиця Оля Полякова, яка нещодавно опинилася в центрі скандалу через російську мову, ритуально спалила свій кокошник. Вона пояснила, що елемент, який раніше для неї "був просто прикрасою", після вторгнення РФ в Україну перетворився на символ країни-окупанта, інформує Апостроф.

Обряд спалення співачка здійснила у прямому ефірі каналу "1+1" на горі Щекавиця, що знаходиться на околиці Подолу і була названа на честь одного з братів-засновників Києва. Під час ритуалу артистка промовила сенсаційне заклинання для ворога: "Щоб всі, хто приходить сюди з війною – щоб на кордоні у них віднімалися руки й ноги, щоб лопнула голова, щоб вони не могли переступити нашого кордону....".

"Я дуже гарно знаю свого слухача, моя кар’єра в Україні, мої люди в Україні. І вже вісім років я переживаю всю трагедію, яка відбувається в нашій країні. 24 лютого, коли росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, ми всі змінились. І зрозуміли, що треба відмовлятись від минулого. Так, мене зробив відомою кокошник, але ще з початку російської агресії у Криму та Донбасі я ношу корону. Але люди все ще пам’ятають мене з кокошником… Всією Україною люди масово переходять на українську, вони відмовляються від того "руського міра", який прийшов в наші домівки з горем та сльозами. Тому я хочу зробити цей ритуал, взяти цей головний убір, який сьогодні є символом культури, яка прийшла з війною. І цьому не місце в нашій Україні", - висловилася Полякова.

Фото: instagram.com/polyakovamusic

Фото: instagram.com/polyakovamusic

Українська зірка зазначила, що в її творчості розпочався новий період і вже зовсім скоро шанувальники почують її україномовний альбом:

"Їздячи усім світом, перебуваючи у різних містах, скажу, що немає такої прекрасної країни, як наша Україна. Нас усіх тягне назад додому. Тому – нова сторінка, нова Оля Полякова, нові пісні та україномовний альбом. Я цього чекаю з великим натхненням, адже нам треба розвивати свою культуру, шукати тут творчі сили та енергію. Моя наступна пісня має назву "Все буде добре, Оля", вона про те, що життя продовжується".


Любов Блажко, Апостроф





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