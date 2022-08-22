Пам'ятник Шевченку у Каневі не можуть захистити від можливих ракетних ударів

Директор Шевченківського національного заповідника Валентина Коваленко розповіла в ефірі національного телемарафону, у якому стані могила Кобзаря та як її можна захистити від ракетних ударів.

За її словами, через просідання ґрунту могила перебуває у загрозливому стані, саме тому її не можна обкласти мішками з піском, щоб не погіршити ситуацію.

Коваленко повідомила про те, що під час поспішної реконструкції у 2010 році гору не зміцнили належним чином і вона почала осідати.

"Ми не можемо обкласти могилу мішками для захисту від можливих ударів під час війни, бо це є безпосередня загроза просідання. Ми не знаємо, в якому стані склеп", – сказала Коваленко.

Керівництво музею зверталося за допомогою до всіх інстанцій, подавало грантові заявки до світових фондів для того, щоб захистити могилу Шевченка.

Могила Тараса Шевченка – складова Шевченківського національного заповідника в Каневі Черкаської області. Монумент заввишки 17 метрів встановлено влітку 1939 року.