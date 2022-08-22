Пам'ятник Шевченку у Каневі не можуть захистити від можливих ракетних ударів

Могила перебуває у загрозливому стані через просідання ґрунту, інформує ZN.ua.

Пам'ятник Шевченку у Каневі не можуть захистити від можливих ракетних ударів
© travelua.com.ua

Директор Шевченківського національного заповідника Валентина Коваленко розповіла в ефірі національного телемарафону, у якому стані могила Кобзаря та як її можна захистити від ракетних ударів.

За її словами, через просідання ґрунту могила перебуває у загрозливому стані, саме тому її не можна обкласти мішками з піском, щоб не погіршити ситуацію.

Коваленко повідомила про те, що під час поспішної реконструкції у 2010 році гору не зміцнили належним чином і вона почала осідати.

"Ми не можемо обкласти могилу мішками для захисту від можливих ударів під час війни, бо це є безпосередня загроза просідання. Ми не знаємо, в якому стані склеп", – сказала Коваленко.

Керівництво музею зверталося за допомогою до всіх інстанцій, подавало грантові заявки до світових фондів для того, щоб захистити могилу Шевченка.

Могила Тараса Шевченка – складова Шевченківського національного заповідника в Каневі Черкаської області. Монумент заввишки 17 метрів встановлено влітку 1939 року.


Оксана Лебедина, ZN.ua





Интересные новости
Зірка "Кріпосної" Денисенко потрапила у скандал із росіянами і знайшла виправдання: "Багато українських акторів..."Зірка "Кріпосної" Денисенко потрапила у скандал із росіянами і знайшла виправдання: "Багато українських акторів..."
До Дня незалежності в Києві відбудеться марафон українських фільмівДо Дня незалежності в Києві відбудеться марафон українських фільмів
"Це не кадри з фільму жахів": киян обурила антисанітарія у бомбосховищі для школярів"Це не кадри з фільму жахів": киян обурила антисанітарія у бомбосховищі для школярів
Ткач із "Квартал 95" стоячи на стадіоні звернувся до путіна: "Вибачте, давно мріяв це зробити"Ткач із "Квартал 95" стоячи на стадіоні звернувся до путіна: "Вибачте, давно мріяв це зробити"
"У мене запалало": улюбленицю Вакарчука Соловій обурив непристойний жест до Дня незалежності, співачка згадала про інший"У мене запалало": улюбленицю Вакарчука Соловій обурив непристойний жест до Дня незалежності, співачка згадала про інший
Блок рекламы


Похожие новости
Загальна мобілізація: чи можуть вручити повістку повторно, і що буде за відмову від неїЗагальна мобілізація: чи можуть вручити повістку повторно, і що буде за відмову від неї
Imagine Dragons допоможуть Україні збирати кошти на медичну допомогу через платформу United24Imagine Dragons допоможуть Україні збирати кошти на медичну допомогу через платформу United24
Джерелами зараження стійкими до антибіотиків інфекціями можуть бути апарати ШВЛДжерелами зараження стійкими до антибіотиків інфекціями можуть бути апарати ШВЛ
Привід не розслаблятися: Європу накриває новий підвид COVID-19, заразитися можуть навіть вакцинованіПривід не розслаблятися: Європу накриває новий підвид COVID-19, заразитися можуть навіть вакциновані
В Україні понад 3% університетів можуть розпочати навчальний рік раніше – ректор ЧНУВ Україні понад 3% університетів можуть розпочати навчальний рік раніше – ректор ЧНУ
Одеські пляжі можуть частково відкрити для відвідування: що відомоОдеські пляжі можуть частково відкрити для відвідування: що відомо
Последние новости
Подгружаем последние новости