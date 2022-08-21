Дочка Кравець із "Квартал 95" у зухвалому міні вразила виглядом: фото

Дочка Олени Кравець із "Квартал 95" показала ефектний образ, поділившись фотографією у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Олена Кравець – відома українська актриса, яка прославилася завдяки "Кварталу 95". Знаменитість має старшу доньку Машу, якій зараз 19 років. Також зірка виховує двійнят - Катю та Івана, які нещодавно відсвяткували шестиріччя. Маша з 15 років живе окремо від батьків, адже після народження двійнят у будинку стало мало місця і їй запропонували переїхати на орендовану квартиру з подружкою. Старша дочка Кравець із найменшого займається танцями, любить шкіру, ланцюги, татуювання та пірсинги.

Не забуває Маша і про Інстаграм, де ділиться не лише своїми танцювальними вміннями, а й особистими кадрами. А цього разу Кравець поділилася кадрами, де позувала перед дзеркалом, демонструючи свій образ у сорочці, топіці, міні-шортах та чоботях.

До цього Маша ділилася фотографіями, що їх зняла на плівковий фотоапарат. Дочка Кравець була з великим ланцюгом на шиї.

"Віктор + плівка = гарні фотки", - написала Маша під фото.

"Машечко, ви тут і є наймолодшість! Дуже хороші фото! Віте привіт. Плівка форева!)", - написала Олена Кравець у публікації.

А ще Politeka писала, що донька Кравець із "Квартал 95" влаштувала ефектні танці.