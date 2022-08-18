Дружина Мірзояна Матвієнко прокоментувала тему розлучення з чоловіком: "Зрозуміла, що більше так не можу"

Тоня Матвієнко, Арсен Мірзоян

Поки пара музикантів Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян були на відстані, жовта преса писала, що подружжя нібито розлучається.

Відома співачка Тоня Матвієнко повернулася до України з Великої Британії, де до школи пішла її молодша дочка Ніна. Тим часом, чоловік Матвієнко, співак Арсен Мірзоян перебуває в Україні, активно волонтерить та дає концерти для наших захисників на передовій. У цей період, поки пара була на відстані, жовта преса писала, що подружжя нібито розлучається.

В інтерв'ю для "ЖВЛ" співачка відповіла на чутки та розповіла, що відбувається з їхніми стосунками.

За словами артистки, на початку року вони справді переживали кризу у відносинах і це не було брехнею ЗМІ.

"Я зрозуміла, що більше так не можу. Написала Арсену все, що мені не подобається. Він зрозумів, що я не жартую і почув мене. Ми переосмислили наші стосунки", - сказала Тоня Матвієнко.

За словами Тоні Матвієнко, в Україну вони приїхали на місяць, щоб побачитися з рідними. Після цього вона повернеться за кордон. Крім того, співачка зізналася, що через війну їхня сім'я залишилася без доходів і у них не було грошей на квитки, щоб їздити туди-сюди. Тому Тоня готова працювати будь-ким у Великій Британії, лиш би бути в безпеці разом з дітьми.


Александра Павленко, politeka.net





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