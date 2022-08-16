Миша у бліндажі: мережу зворушило фото кумедної інструкції від українських військових

Українські військові на передовій - не просто блискучі майстри своєї справи, але й чуйні та веселі люди, які не втрачають можливості пожартувати. Черговим таким доказом стала фотографія, зроблена у бліндажі - укритті, облаштованому на бойовій позиції для захисту воїнів від вогню супротивника, інформує Апостроф .

"Хлопців перекидали на іншу ділянку, і для тих, хто прийде після них у бліндаж, залишилася інструкція щодо миші", - говорить підпис до унікальної світлини.

Так, послання говорить: "Миша у бліндажі - 1 штука. Ім'я - Вероніка. Живе ось тут. Їсть сухарі, печиво. Якщо сита, то не шарудить вночі і не бігає по вам. Бережіть один одного і живіть дружно".

Фотографія стала хітом у соціальних мережах, зібрала тисячі лайків та коментарів. "Наші таки неймовірні", - пишуть люди. - "Ось так виглядає людяність". "Милота". "Мені здається, Вероніка піде разом із цими прикольними хлопцями".